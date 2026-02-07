Première approche entre la NBA et Seattle

Jeudi, dans son agenda, Adam Silver avait une réunion en visio avec un certain Bob Ferguson, qui n’est autre que le gouverneur de l’État de Washington, et l’ordre de la réunion portait sur le retour de Seattle en NBA.

Selon le Seattle Times, le gouverneur a proposé son aide dans l’éventualité où la NBA déciderait de se lancer dans une expansion susceptible de ramener une équipe à Seattle. « Enfant, le gouverneur a grandi en assistant à de nombreux matchs des Sonics et en participant au camp de basket de Lenny Wilkens. Il a récemment pris contact avec Adam Silver pour demander une première rencontre. Ils ont eu une bonne conversation, et le gouverneur a proposé de se rendre utile », a déclaré la directrice de la communication de Ferguson, Brionna Aho.

Une version confirmée par la NBA. « Le gouverneur Ferguson a pris l’initiative de cet appel afin de se présenter à Adam Silver, et ils ont eu une bonne discussion », a réagi jeudi le porte-parole de la NBA, Mike Bass.

Cet échange entre le patron de la NBA et le gouverneur de l’État est particulièrement intéressant au regard des déclarations d’Adam Silver en décembre, lors de la NBA Cup, lorsqu’il avait annoncé que la ligue trancherait en 2026 sur le fait de s’agrandir, sans doute avec deux franchises supplémentaires.

En décembre, Adam Silver avait ainsi cité Seattle et Las Vegas comme des marchés potentiels pour une expansion, précisant que la ligue menait une évaluation complète.

« Ce n’est un secret pour personne que nous regardons ce marché à Las Vegas. Nous étudions aussi Seattle. Nous avons analysé d’autres marchés également. Je veux simplement être prudent quant à l’idée que nous ferions miroiter quelque chose à ces villes, car nous en parlons depuis un certain temps déjà », avait déclaré Adam Silver.