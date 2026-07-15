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AJ Dybantsa déjà mis au repos par les Wizards

Publié le 15/07/2026 à 7:03 Twitter Facebook

NBA – Auteur de 25 points de moyenne en deux rencontres, le premier choix de la Draft 2026 ne rejouera plus avec les Wizards durant la Summer League.

AJ DYBANTSALa Summer League d’AJ Dybantsa aura été aussi courte que convaincante. Après seulement deux rencontres disputées à Las Vegas, les Wizards ont décidé de mettre leur rookie au repos pour la suite de la compétition.

Le premier choix de la Draft 2026 avait inscrit 27 points, à 7/18 au tir, pour ses débuts face àDarryn Peterson. Il avait ensuite compilé 23 points, 8 rebonds, 3 interceptions et 2 contres contre les Kings de Maxime Raynaud.

Avec deux victoires en autant de sorties, AJ Dybantsa quitte donc Las Vegas avec des moyennes de 25 points, 7 rebonds, 2.5 interceptions, 2 passes et 1.5 contre. Malgré une adresse encore perfectible, à 13/33 au tir sur l’ensemble de ses deux matchs, l’ailier a confirmé sa capacité à peser dans plusieurs secteurs.

« C’était un peu une façon de me tester », expliquait-il ce week-end. « J’essayais simplement de m’habituer à la vitesse du jeu, aux systèmes, aux joueurs, à mes coéquipiers et à l’impact physique [de la NBA]. »

Washington estime avoir vu suffisamment de choses. Comme AJ Dybantsa, Tre Johnson et Will Riley, deux autres éléments importants de l’équipe de Summer League, ne participeront pas non plus à la fin de la compétition.

Il faudra désormais attendre la présaison pour revoir le premier choix de la Draft sous le maillot d’une équipe de Washington qui entend accélérer sa reconstruction.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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