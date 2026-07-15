AJ Dybantsa déjà mis au repos par les Wizards

La Summer League d’AJ Dybantsa aura été aussi courte que convaincante. Après seulement deux rencontres disputées à Las Vegas, les Wizards ont décidé de mettre leur rookie au repos pour la suite de la compétition.

Le premier choix de la Draft 2026 avait inscrit 27 points, à 7/18 au tir, pour ses débuts face àDarryn Peterson. Il avait ensuite compilé 23 points, 8 rebonds, 3 interceptions et 2 contres contre les Kings de Maxime Raynaud.

Avec deux victoires en autant de sorties, AJ Dybantsa quitte donc Las Vegas avec des moyennes de 25 points, 7 rebonds, 2.5 interceptions, 2 passes et 1.5 contre. Malgré une adresse encore perfectible, à 13/33 au tir sur l’ensemble de ses deux matchs, l’ailier a confirmé sa capacité à peser dans plusieurs secteurs.

« C’était un peu une façon de me tester », expliquait-il ce week-end. « J’essayais simplement de m’habituer à la vitesse du jeu, aux systèmes, aux joueurs, à mes coéquipiers et à l’impact physique [de la NBA]. »

Washington estime avoir vu suffisamment de choses. Comme AJ Dybantsa, Tre Johnson et Will Riley, deux autres éléments importants de l’équipe de Summer League, ne participeront pas non plus à la fin de la compétition.

Il faudra désormais attendre la présaison pour revoir le premier choix de la Draft sous le maillot d’une équipe de Washington qui entend accélérer sa reconstruction.