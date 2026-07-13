Frank Vogel devient le bras droit de Steve Kerr

Après les départs de Terry Stotts et Jerry Stackhouse cet été, mais aussi celui de Chris DeMarco en cours de saison, les Warriors devaient reconstruire une partie du staff de Steve Kerr.

Selon ESPN, la franchise californienne a choisi Frank Vogel, qui débarque à Golden State avec le titre d’« associate head coach », autrement dit comme principal adjoint de Steve Kerr.

Une recrue de poids pour les « Dubs », puisque le technicien de 53 ans possède une solide expérience comme entraîneur en chef. Après avoir dirigé les Pacers puis le Magic dans les années 2010, il avait pris les commandes des Lakers, qu’il avait menés jusqu’au titre NBA en 2020. Il connaît donc très bien LeBron James si ce dernier devait débarquer aux Warriors…

Son passage chez les Suns avait ensuite été moins concluant, avant qu’il ne retrouve un rôle d’assistant chez les Mavericks, aux côtés de Jason Kidd.

Avant de devenir entraîneur principal, Frank Vogel avait déjà travaillé comme assistant à Boston, Philadelphie puis Indiana dans les années 2000, à chaque fois auprès de Jim O’Brien. Un rôle qu’il connaît donc parfaitement.

À Golden State, son expertise défensive devrait notamment être mise à profit. Frank Vogel est ainsi attendu pour prendre en charge la défense des Warriors, un secteur jusque-là largement supervisé par Jerry Stackhouse.