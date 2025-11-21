Le New York Liberty va chercher son nouveau coach chez les Warriors

Finalement, le prochain coach du New York Liberty ne fait pas partie de la liste de trois noms récemment évoqués. La franchise de Marine Johannès a ainsi engagé Chris DeMarco, assistant aux Warriors depuis 2012.

Arrivé dans la Baie en 2012 sous Mark Jackson, le technicien de 40 ans a petit à petit gravi les échelons à Golden State, de la vidéo au banc, jusqu’à devenir l’un des architectes de la défense de l’équipe, tout en travaillant au développement des joueurs, au cœur des quatre titres NBA de la franchise. Il a notamment bossé de près avec Klay Thompson et Jordan Poole, tout en dirigeant depuis 2019 la sélection des Bahamas.

Et c’est donc son profil qui a convaincu le GM Jonathan Kolb, qui avait aussi discuté avec l’ancien assistant des Nets, Will Weaver, la championne WNBA Kristi Toliver ou l’assistant des Raptors, Jama Mahlalela, pour prendre la suite de Sandy Brondello, remerciée après l’élimination en playoffs, malgré le titre obtenu l’an passé.

Dans une Grande Ligue féminine qui évolue beaucoup, et très vite, le GM avait justifié le renvoi de Sandy Brondello par une volonté « d’évolution » et « d’innovation » pour garder la franchise parmi les références de la ligue.

Mais le chantier qui attend Chris DeMarco est important : à l’heure actuelle, seules Leonie Fiebich et Nyara Sabally sont encore sous contrat, tandis que la plupart des stars attendent le prochain accord collectif et ses énormes salaires. Même si Jonathan Kolb assure avoir « une confiance totale » dans la volonté de Breanna Stewart, Jonquel Jones et Sabrina Ionescu de revenir à Brooklyn en 2026 pour viser à nouveau le titre.