Une finale à trois pour le poste de coach du New York Liberty

Qui prendra la suite de Sandy Brondello à la tête du Liberty ? Non reconduite après une fin de saison décevante, l'Australienne, nouvelle coach du Toronto Tempo, sera remplacée par un des trois finalistes pour le poste dans une liste révélée par le New York Post, puis précisée par Jake Fischer. « L'insider » assure que les trois candidats sont Will Weaver, Kristi Toliver, et Jama Mahlalela, assistant de Darko Rajakovic à Toronto.

Pour Will Weaver et Kristi Toliver, c'est une confirmation, puisque leurs noms étaient évoqués depuis plusieurs semaines. Will Weaver, actuel consultant dans le staff de Charles Lee aux Hornets, était passé brièvement par le championnat de France, participant à l’ascension du Paris Basketball en 2022/23. Le technicien de 41 ans retrouverait au Liberty un environnement qui lui est familier, lui qui a passé plusieurs années au Barclays Center.

« Il faisait partie du staff de Jacque Vaughn et est familier des propriétaires du Liberty », rappelle Jake Fischer. Will Weaver a été assistant deux saisons de Kenny Atkinson chez les Brooklyn Nets entre 2016 et 2018, avant de prendre en main leur équipe de G-League à Long Island, où il fut coach de l'année en 2019.

Jama Mahlalela, champion NBA 2022, également en lice

Kristi Toliver possède pour elle son expérience d'ancienne joueuse, All-Star à trois reprises, mais aussi celui d'un banc WNBA, comme « associate head coach » du Mercury depuis décembre 2023.

Plus méconnu, Jama Mahlalela a pourtant un solide CV puisqu'il compte 11 saisons comme assistant coach derrière lui, principalement du côté de Toronto. Le natif du Swaziland est un des principaux adjoints de Darko Rajakovic chez les Raptors, et a aussi passé deux ans chez les Warriors avec une bague de champion à la clé en 2022.

« Des sources indiquent que lorsque Toronto a récemment affronté les Nets, Mahlalela a eu l'opportunité de rencontrer la co-propriétaire du Liberty, Clara Wu Tsai » précise Jake Fischer.

Comme le journaliste le précise, le timing pourrait être surprenant pour Jama Mahlalela, alors que la saison NBA a débuté, et plutôt bien avec des Raptors en verve. Mais une première expérience comme entraîneur principal, chez le champion WNBA 2024, se refuserait tout de même difficilement.