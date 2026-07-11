Après Kevin Durant, Stephen Curry peut-il attirer LeBron James aux Warriors ?

Le 4 juillet 2016, Kevin Durant bouleversait la planète basket en annonçant son départ d’Oklahoma City pour rejoindre les Warriors. Une décennie plus tard, dans un contexte très différent, une autre légende pourrait ouvrir un nouveau « chapitre » dans la baie de San Francisco : LeBron James.

Pour Andre Iguodala, MVP des Finals 2015 lors du premier des trois titres des Warriors face aux Cavaliers de LeBron James, la possibilité de voir le « King » rejoindre Golden State témoigne avant tout de la stature de son ancien coéquipier Stephen Curry.

Une grandeur qui resterait, selon lui, sous-estimée. « Je le dis depuis 2013 : personne ne comprend à quel point il est important », assure-t-il.

Interrogé par ESPN en marge d’un rassemblement du syndicat des joueurs, où il a cédé sa place de directeur exécutif à David Kelly, Andre Iguodala raconte qu’un récent échange de SMS avec un ami lui a fait prendre conscience de ce que représenterait une telle association.

« Il m’a dit : ‘Steph Curry, s’il s’apprête à faire venir dans son équipe un autre des plus grands joueurs de leur génération, qu’est-ce que cela dit de lui ?’ », rapporte l’ancien ailier, passé par Golden State de 2013 à 2019, puis de 2021 à 2023.

Cela confirmerait que le pouvoir d’attraction du meilleur shooteur de l’histoire reste intact, malgré le récent déclin sportif des Warriors. La saison passée, les Californiens ont manqué les playoffs et terminé la saison régulière avec leur premier bilan négatif depuis 2012, sans compter l’exercice 2019/20, largement perturbé par les blessures des « Splash Brothers ».

La question de l’héritage

La situation n’a toutefois rien de comparable avec celle de 2016. Kevin Durant avait alors rejoint une équipe à son apogée, qui venait de remporter 73 matchs en saison régulière et d’éliminer son Thunder en playoffs.

« KD » n’avait que 27 ans et cherchait encore son premier titre. LeBron James en a désormais 41 et pourrait simplement vouloir s’offrir une dernière aventure au plus haut niveau.

« Il le mérite amplement. C’est une sacrée opportunité et on peut vraiment ressentir l’excitation des fans. Une chose que j’ai apprise en travaillant avec la ligue et le commissaire Adam Silver, c’est que nous devons mieux mettre en avant les histoires positives. Et l’histoire positive, c’est qu’il joue encore », souligne Andre Iguodala.

Retraité depuis 2023, l’ancien joueur estime que la future destination de LeBron James suscitera forcément l’engouement. Mais il se demande également si l’idée que le « King » viendrait renforcer l’héritage de Stephen Curry en choisissant Golden State ne pourrait pas finalement le faire hésiter.

« La nature compétitive et la manière dont on construit les histoires… Si cette histoire sort avant que LeBron ne prenne sa décision, cela pourrait aussi modifier son choix », imagine-t-il.

Andre Iguodala repense également aux Jeux olympiques de Paris en 2024, où l’attention s’était concentrée sur le trio formé par LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant. Une association conclue par une médaille d’or et plusieurs séquences mémorables.

« Voir cela, ou même l’imaginer, c’est ce qui suscite l’intérêt et nourrit l’amour du basket. C’est la grandeur de nos joueurs. Alors je regarderai. Chaque match. Mais je regarderai Steph de toute façon », conclut-il.