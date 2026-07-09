Les Nuggets laissent partir Jonas Valanciunas

Les Nuggets avaient jusqu’à ce mercredi 8 juillet pour prendre une décision sur le futur de Jonas Valanciunas. D’après ESPN, ils ont finalement choisi de le couper, alors que ses 10 millions de dollars de salaire pour 2026/27 allaient devenir intégralement garantis passée cette date.

En le libérant avant cette échéance, Denver ne devrait finalement lui devoir que 2 millions de dollars, une somme qui peut être étalée sur plusieurs années. Le Lituanien passe désormais par les « waivers » : s’il n’est pas réclamé par une autre franchise, il deviendra alors totalement libre de choisir sa prochaine destination.

À 34 ans, après une saison dans le Colorado (8.7 points, 5.1 rebonds et 1.2 passe en 13 minutes), Jonas Valanciunas arrive donc à un tournant. L’enjeu sera désormais de savoir s’il restera en NBA, où plusieurs équipes pourraient avoir besoin d’un pivot d’expérience en sortie de banc, ou s’il préférera rentrer en Europe pour y jouer jusqu’à sa retraite, après avoir déjà été tenté il y a un an.

Après plus de 1 000 matchs de saison régulière et plus de 60 matchs de playoffs, avec six franchises différentes, Jonas Valanciunas conserve un profil utile pour une équipe NBA en quête de taille, de rebond et de points près du cercle. Mais son statut pourrait être plus important de l’autre côté de l’Atlantique, notamment en Lituanie, puisque le Zalgiris Kaunas était tout autant intéressé que lui par une signature.

Jonas Valančiūnas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 23:54 55.7 78.9 2.0 4.0 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28:10 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26:12 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 25:57 56.5 76.1 3.1 6.1 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26:29 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22:26 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 TOR 30 18:48 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 MEM 19 27:44 54.5 27.8 76.9 2.7 7.9 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 19.9 2019-20 MEM 70 26:21 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28:18 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NO 74 30:16 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NO 79 24:55 54.7 34.9 82.6 2.8 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NO 82 23:29 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 2024-25 SAC 32 16:54 55.6 10.0 84.7 2.2 4.8 7.0 1.8 2.6 0.5 1.0 0.6 8.7 2024-25 WAS 49 20:04 54.7 25.9 89.6 2.4 5.8 8.2 2.2 2.0 0.4 1.8 0.6 11.5 2025-26 DEN 65 13:24 58.2 30.8 77.2 1.6 3.4 5.1 1.2 2.0 0.2 1.1 0.6 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.