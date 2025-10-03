Ses envies de Grèce oubliées, Jonas Valanciunas ne pense qu’au titre

« Un peu plus proche », réclame le photographe. Alors Nikola Jokic et Jonas Valanciunas penchent tous les deux la tête l'un vers l'autre, comme deux amoureux le feraient, avant d'éclater de rire. « C'est gênant ! », lâche le Serbe, à l'origine d'une séquence témoignant de la complicité naissante entre les deux hommes.

Un moyen pour le triple MVP d'accueillir à sa façon le nouvel arrivant, dont on s'est demandé tout l'été s'il allait bien rejoindre le Colorado. « L'idée de jouer pour le Panathinaikos, plus proche de chez moi, m'enthousiasmait grandement, mais ça va devoir attendre », avait-il expliqué au cœur de l'été, en parlant de son envie de retour en Europe.

À sa façon de parler des Nuggets aujourd'hui, on imagine que le pivot de 33 ans n'est pas trop frustré de ne pas être parti. « Une chose que je veux clarifier : je suis là, je suis content d’être là. Je vais m’investir à fond pour gagner plus de matchs que jamais. Je pense qu’on a une belle opportunité de viser le plus haut niveau », affiche-t-il.

Avant d'insister : « Être ici, ça me rend heureux et à l’aise. Si je n’étais pas heureux, je ne serais pas là, non ? Il faut laisser le passé derrière nous, c’est de l’histoire maintenant. On a un avenir devant nous, et c’est à nous de faire en sorte qu’il soit encore plus prometteur. »

Déjà une synergie avec Jamal Murray

Le Lituanien est enthousiaste d'entamer sa 14e saison NBA dans « probablement la meilleure situation jamais eue pour gagner un titre ». « Parfois, il faut mettre son ego de côté, tout mettre de côté pour réussir. Parfois, il faut soutenir ses coéquipiers plus qu’on ne se soutient soi-même », philosophe celui qui sortira du banc des Nuggets.

Un statut de remplaçant rare depuis ses débuts en NBA en 2012, hormis une séquence à la fin de son mandat avec sa première équipe, les Raptors, ou avec les Kings l'an dernier. Titulaire ou non, Jonas Valanciunas semble déjà séduit, après les premiers entraînements, par le jeu « orienté vers les intérieurs » pratiqué par les Nuggets.

David Adelman voit chez lui « une option fiable au poste bas. Un joueur confirmé, un incroyable rebondeur offensif, très sous-estimé dans le jeu en main à main, capable de jouer côté faible. On va s’appuyer sur lui. Je dois pousser les limites de ce qu’il peut faire. Il y a des choses qu’il n’avait pas le droit de faire ailleurs qu’il pourra faire ici. Et avoir un vétéran solide qui a joué des gros matchs, c’est très important. »

Le coach local prévoit d'associer par séquence le nouveau venu avec Nikola Jokic. « J’aimerais voir comment les équipes vont les défendre. Ce serait très intéressant de voir qui met qui sur qui », attend de voir le coach. Ce dernier, à l'entraînement, aime aussi placer Valanciunas en tête de raquette « où il est en quelque sorte le meneur de jeu » du second cinq. « Je dois lui rendre un service, le faire jouer dans des situations au poste et à des choses auxquelles il est habitué », complète David Adelman.

Un coach qui remarque déjà une « bonne synergie » avec Jamal Murray. Avec ce jeu à deux et une flopée de shooteurs à l'opposé, « ça peut être très dangereux ».

Jonas Valanciunas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 24 55.6 0.0 78.9 2.0 4.0 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 26 56.5 0.0 76.1 3.1 6.0 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 * All Teams 49 22 55.9 29.2 79.5 2.2 6.4 8.6 1.4 3.0 0.4 1.8 1.1 15.6 2018-19 * TOR 30 19 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 * MEM 19 28 54.5 27.8 76.9 2.7 7.9 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 19.9 2019-20 MEM 70 26 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NOP 74 30 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NOP 79 25 54.7 34.9 82.6 2.8 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NOP 82 24 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 2024-25 * All Teams 81 19 55.0 21.6 87.9 2.3 5.4 7.7 2.0 2.2 0.5 1.5 0.6 10.4 2024-25 * WAS 49 20 54.7 25.9 89.6 2.4 5.8 8.2 2.2 2.0 0.4 1.8 0.6 11.5 2024-25 * SAC 32 17 55.6 10.0 84.7 2.2 4.8 7.0 1.8 2.6 0.5 1.0 0.6 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.