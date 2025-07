Jonas Valanciunas prêt à « honorer son contrat avec les Nuggets »

Ce week-end, les Nuggets se disaient confiants et surtout « pas inquiets » concernant Jonas Valanciunas, transféré dans le Colorado au début du mois, mais désireux de rentrer en Europe pour jouer en Grèce.

Finalement, c'est le Lituanien himself qui a mis fin à ce suspense l'entourant, déclarant chez nos confrères de BasketNews qu'il jouerait bel et bien à Denver la saison prochaine. Sans l'accord de la franchise, il n'aurait de toute façon pas pu rentrer en Europe.

« Je veux clarifier la situation concernant ma situation pour la saison prochaine, maintenant que Denver a décidé de me garder. L'idée de jouer pour le Panathinaikos, plus proche de chez moi, m'enthousiasmait grandement, mais ça va devoir attendre. Je m'engage donc pleinement à honorer mon contrat avec les Nuggets et je donnerai tout pour lutter pour le titre » a-t-il ainsi expliqué.

Par conséquent, Nikola Jokic disposera dorénavant d'un remplaçant référencé en NBA, et plus globalement sur la planète basket, puisque Jonas Valanciunas affiche 13.1 points et 9.3 rebonds de moyenne, en 13 ans de carrière outre-Atlantique.

Avant de prendre la direction des Nuggets et de les aider dans leur quête de titre, le pivot de 33 ans jouera d'abord l'Eurobasket avec la Lituanie. Il touchera 10.4 millions de dollars la saison prochaine, avec éventuellement 10 millions de dollars de plus en 2026/27 (mais qui ne lui sont pas encore garantis).

Jonas Valanciunas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 24 55.6 0.0 78.9 2.0 4.0 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 26 56.5 0.0 76.1 3.1 6.0 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 * All Teams 49 22 55.9 29.2 79.5 2.2 6.4 8.6 1.4 3.0 0.4 1.8 1.1 15.6 2018-19 * TOR 30 19 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 * MEM 19 28 54.5 27.8 76.9 2.7 7.9 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 19.9 2019-20 MEM 70 26 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NOP 74 30 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NOP 79 25 54.7 34.9 82.6 2.8 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NOP 82 24 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 2024-25 * All Teams 81 19 55.0 21.6 87.9 2.3 5.4 7.7 2.0 2.2 0.5 1.5 0.6 10.4 2024-25 * WAS 49 20 54.7 25.9 89.6 2.4 5.8 8.2 2.2 2.0 0.4 1.8 0.6 11.5 2024-25 * SAC 32 17 55.6 10.0 84.7 2.2 4.8 7.0 1.8 2.6 0.5 1.0 0.6 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.