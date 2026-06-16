Son avenir à Denver en suspens, Jonas Valanciunas se verrait bien à Kaunas

Après plus de 1 000 matchs de saison régulière et 60 matchs de playoffs, Jonas Valanciunas continue de se rapprocher d’un départ de la NBA et d’un retour en Europe. Plus précisément en Lituanie, son pays d’origine, et non pas en Grèce comme il y a un an.

Encore faut-il que les Nuggets, son équipe actuelle, ne décident de s’en séparer, puisque ses 10 millions de dollars de salaire ne sont pas garantis complètement et ne le deviendront que le 8 juillet. En toute logique, les choses devraient donc s’accélérer dans les prochains jours pour le pivot lituanien (8.7 points, 5.1 rebonds et 1.2 passe en 13 minutes derrière Nikola Jokic).

« Ils doivent décider de la direction que prendra l’équipe et de ce qu’ils veulent faire », a-t-il rappelé pendant son camp de basket annuel. « La saison n’a pas été celle que nous espérions, car nous n’avons clairement pas répondu aux attentes, et je pense qu’ils ont des décisions à prendre. Mais tout devrait s’éclaircir vers la Draft, il ne reste plus beaucoup de temps. »

Un accord déjà quasi bouclé ?

À une semaine de la Draft, Jonas Valanciunas se prépare à toute éventualité mais, en attendant de connaître le choix de Denver, il en profite pour continuer à surveiller la situation en Europe. Notamment celle du Zalgiris Kaunas, favori pour le signer et qui aurait déjà proposé un contrat de deux ans, avec une option pour prolonger, et un salaire d’au moins deux millions d’euros (nets).

« Je les ai regardés jouer. Je ne suis peut-être pas familier à 100% avec chaque nom de l’effectif, puisque j’ai quand même passé pas mal de temps à l’étranger, mais j’ai discuté avec des personnes qui s’y connaissent et qui suivent de près le basket européen. Nous avons discuté de ce à quoi les choses pourraient ressembler à l’avenir », a révélé le joueur de 34 ans.

Cadre de la sélectionne lituanienne, Jonas Valanciunas est arrivé à une étape de sa carrière où il veut « jouer et gagner », « peu importe la ville ou l’équipe ». Cela tombe bien : à ses yeux, le club de Kaunas « a prouvé qu’il faisait partie des équipes majeures de l’Euroligue, que ce soit en matière de gestion, de conditions de travail ou de style de jeu ».

Jonas Valančiūnas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 23:54 55.7 78.9 2.0 4.0 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28:10 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26:12 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 25:57 56.5 76.1 3.1 6.1 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26:29 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22:26 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 TOR 30 18:48 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 MEM 19 27:44 54.5 27.8 76.9 2.7 7.9 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 19.9 2019-20 MEM 70 26:21 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28:18 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NO 74 30:16 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NO 79 24:55 54.7 34.9 82.6 2.8 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NO 82 23:29 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 2024-25 SAC 32 16:54 55.6 10.0 84.7 2.2 4.8 7.0 1.8 2.6 0.5 1.0 0.6 8.7 2024-25 WAS 49 20:04 54.7 25.9 89.6 2.4 5.8 8.2 2.2 2.0 0.4 1.8 0.6 11.5 2025-26 DEN 65 13:24 58.2 30.8 77.2 1.6 3.4 5.1 1.2 2.0 0.2 1.1 0.6 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.