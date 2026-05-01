Jonas Valanciunas de retour en Lituanie ?

Le feuilleton reprend. Courtisé par des clubs d’Euroleague, Jonas Valanciunas se rapproche d’un retour en Europe, peut-être en Lituanie. En première ligne : le Zalgiris Kaunas, bien décidé à frapper un grand coup.

Selon la presse locale, le club lituanien a formulé une offre concrète : un contrat garanti de deux ans, avec une option pour prolonger, et un salaire d’au moins deux millions d’euros (nets) la première saison. Une proposition qui témoigne de l’ambition du Zalgiris, prêt à investir massivement pour attirer la star du pays.

Car au-delà du symbole, le timing est idéal. À bientôt 34 ans, Jonas Valanciunas sort d’une saison discrète dans un rôle de backup à Denver (8.7 points et 5.1 rebonds en 13 minutes). Surtout, sa situation contractuelle reste incertaine, son contrat de 10 millions de dollars pour l’an prochain n’étant pas garanti.

Dans ce contexte, l’hypothèse d’un retour en Europe n’a rien de fantaisiste. Déjà l’été dernier, le pivot avait sérieusement envisagé de quitter la NBA et, aujourd’hui, l’intérêt est toujours là… avec Kaunas qui pousse fort.

Le Zalgiris, en quête d’un pivot de référence avec le départ attendu de Moses Wright, voit en Jonas Valanciunas une pièce clé pour ses ambitions européennes. Le profil colle et le lien affectif est évident, même si le joueur n’a jamais porté le maillot du club puisqu’il a fait ses classes au Perlas Vilnius puis au Lietuvos Rytas Vilnius.

Jonas Valančiūnas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 23:54 55.7 78.9 2.0 4.0 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28:10 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26:12 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 25:57 56.5 76.1 3.1 6.1 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26:29 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22:26 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 TOR 30 18:48 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 MEM 19 27:44 54.5 27.8 76.9 2.7 7.9 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 19.9 2019-20 MEM 70 26:21 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28:18 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NO 74 30:16 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NO 79 24:55 54.7 34.9 82.6 2.8 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NO 82 23:29 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 2024-25 SAC 32 16:54 55.6 10.0 84.7 2.2 4.8 7.0 1.8 2.6 0.5 1.0 0.6 8.7 2024-25 WAS 49 20:04 54.7 25.9 89.6 2.4 5.8 8.2 2.2 2.0 0.4 1.8 0.6 11.5 2025-26 DEN 65 13:24 58.2 30.8 77.2 1.6 3.4 5.1 1.2 2.0 0.2 1.1 0.6 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.