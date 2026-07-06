La SHAI 001 fait (encore) peau neuve !

Shai Gilgeous-Alexander est passé chez Nike depuis la fin de saison mais reste un athlète estampillé Converse, qui fait d’ailleurs partie du groupe de la marque à la virgule. C’est plus que jamais le cas pour la SHAI 001, sa première chaussure signature avec laquelle il avait brillé lors du titre NBA décroché en 2025 et cette saison.

Le modèle a innové sur la fin de saison en sortant des coloris «Premium», avec une tige 100% en cuir dont le prochain coloris «Slither», est attendu pour le 14 juillet. Alors qu’on attend désormais la suite de la ligne signature de SGA, voilà que la SHAI 001 est de nouveau apparu sous une nouvelle forme ! Aux pieds du meneur canadien, vu pour la première fois avec à l’entraînement avec l’équipe nationale ces derniers jours, la chaussure se présente cette fois sans fermeture éclair mais avec des lacets, et une languette également redessinée ! On voit le joueur porter deux coloris, l’un en rose-beige et l’autre en jaune.

Il se murmure que c’est cette version de la SHAI 001 qu’il aurait dû porter si le Thunder avait à nouveau disputé les NBA Finals. Le destin en a voulu autrement, et sa grande première a finalement eu lieu ce week-end face dans sa ville natale d’Hamilton, à Porto Rico. Aucune éventuelle date de sortie n’a encore été communiquée à ce stade.