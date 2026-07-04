Avec le Canada, un Shai Gilgeous-Alexander new look régale à domicile

Avec son effectif rempli de NBAers, le Canada n’a laissé aucune chance à Porto Rico en s’imposant largement (110-84) vendredi soir au TD Coliseum de Hamilton. Une prestation collective portée par un super Shai Gilgeous-Alexander, ultra-motivé devant son public.

Apparu à l’échauffement avec un nouveau look capillaire, le double MVP en titre a signé une performance complète avec 26 points (9/14 au tir, 7/8 aux lancers), 4 passes décisives, 3 rebonds, 2 interceptions et 2 contres, confirmant une nouvelle fois sa motivation de jouer pour la sélection canadienne.

Très touché de briller dans sa ville natale au son des «MVP, MVP», le meneur d’Oklahoma City a savouré ce moment particulier. « C’est incroyable. C’est vraiment spécial. Je ne prends jamais pour acquis l’opportunité de jouer devant les gens qui m’ont vu grandir, qui viennent de la même ville, du même quartier et qui ont vécu les mêmes expériences que moi. Il y a un lien unique avec eux. C’était vraiment un immense plaisir. »

L’équipe dirigée par Gordie Herbert a livré une démonstration offensive en inscrivant 46 paniers, égalant le record des qualifications sur le continent américain pour la Coupe du monde, jusque-là détenu par les États-Unis. Le record absolu des phases éliminatoires appartient toujours à la Nouvelle-Zélande avec 51 paniers réussis face à Hong Kong en 2017.

Andrew Nembhard a rapidement donné le ton avec 23 points, dont 13 en première période. Le meneur des Pacers a notamment converti 5 de ses 7 tentatives à 3-points, tout en ajoutant 4 rebonds et 4 passes décisives.

Lui aussi en mode «new look», Dillon Brooks a également été efficace avec 15 points en 22 minutes, dont 11 avant la pause, permettant au Canada de rejoindre les vestiaires avec une confortable avance de 18 unités (56-38).

Le Canada assuré de terminer 1er

La richesse de l’effectif canadien a une nouvelle fois fait la différence avec des éléments comme Kyshawn George, Leonard Miller, Ryan Nembhard et Nickeil Alexander-Walker. Au final, le Canada n’est pas loin de signer le match parfait avec un 65% aux tirs, 29 passes décisives ou encore 60 points inscrits dans la peinture.

Côté Portoricain, me vétéran Ismael Romero termine meilleur marqueur de son équipe avec 17 points et 5 rebonds, tandis qu’Alfonso Plummer et Ethan Thompson ont inscrit 14 points chacun.

Grâce à ce succès, le Canada boucle la première phase avec un bilan parfait de 5 victoires en 5 matches et s’assure la première place du groupe B. Porto Rico, en revanche, voit sa qualification pour le deuxième tour se compliquer sérieusement et devra désormais aller s’imposer aux Bahamas lundi, face à une sélection emmenée également par des NBAers avec VJ Edgecombe, Buddy Hield et Eric Gordon.