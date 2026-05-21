La SHAI 001 « Slither » poursuit sa mue

À chaque tour de playoffs sa surprise aux pieds de Shai Gilgeous Alexander ! Après avoir teasé les versions «Ink» et «Steel», premiers modèles habillés d’une tige en cuir, c’est au tour d’un nouveau coloris de la SHAI 001 faire l’actualité. Porté lors du Game 1 par le meneur du Thunder, le coloris «Slither» est cette fois à l’honneur.

Celui-ci se distingue par sa tige en revêtement peau de serpent synthétique de haute qualité. Contrairement aux versions précédentes, Shai Gilgeous-Alexander n’a pas été récompensé par la victoire pour sa grande première sous ce nouveau coloris, mais s’est rattrapé cette nuit en allant chercher le Game 2 de la finale de conférence.

Comme pour les autres en revanche, on connaît déjà sa date de sortie en France ! Rendez-vous est pris pour le 14 juillet sur le site officiel de Converse ! La SHAI 001 «Slither» sera vendue à 150 euros.