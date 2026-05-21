La SHAI 001 « Slither » poursuit sa mue

À chaque tour de playoffs sa surprise aux pieds de Shai Gilgeous Alexander ! Après avoir teasé les versions «Ink» et «Steel», premiers modèles habillés d’une tige en cuir, c’est au tour d’un nouveau coloris de la SHAI 001 faire l’actualité. Porté lors du Game 1 par le meneur du Thunder, le coloris «Slither» est cette fois à l’honneur.
Celui-ci se distingue par sa tige en revêtement peau de serpent synthétique de haute qualité. Contrairement aux versions précédentes, Shai Gilgeous-Alexander n’a pas été récompensé par la victoire pour sa grande première sous ce nouveau coloris, mais s’est rattrapé cette nuit en allant chercher le Game 2 de la finale de conférence.
Comme pour les autres en revanche, on connaît déjà sa date de sortie en France ! Rendez-vous est pris pour le 14 juillet sur le site officiel de Converse ! La SHAI 001 «Slither» sera vendue à 150 euros.
Notre verdict de la SHAI 001
Converse a frappé très fort pour son retour sur le devant de la scène en misant sur Shai Gilgeous-Alexander. Car au-delà des qualités sportives du joueur et de son succès actuel, sa sensibilité artistique et son implication à toutes les étapes du projet ont permis de donner naissance à un modèle assez unique.
La paire se démarque de la concurrence par sa capacité à marier ces deux mondes. Avec d’un côté un modèle qui présente des garanties techniques proches de la perfection en termes de dynamisme, de maintien et d’adhérence (et c’est encore le plus important). Et de l’autre, un design singulier, imaginé et dessiné de la main de SGA.
C’est une véritable œuvre d’art, et ce que Shai Gilgeous-Alexander a réussi à en faire avec ses pieds jusqu’à présent ne fait que sublimer la dimension déjà légendaire de la paire. Pour 130 euros, c’est assurément un modèle cinq étoiles, à ranger parmi les coups de cœur de ce début de saison.