Converse et Shai Gilgeous-Alexander prépareraient une belle surprise dans les semaines à venir en dévoilant enfin la Shai 002. En attendant, la première chaussure signature du nom de SGA fait toujours tourner les têtes, avec la commercialisation à venir d’un nouveau modèle haut de gamme, où la tige en néoprène est remplacée par du cuir chromé, comme on l’a vu sur la Shai 001 « Ink » qui sortira le 15 mai en France.

Le coloris « Steel », porté par SGA cette nuit pour le Game 1 face aux Lakers, devrait suivre, avec cette fois une tige en cuir gris métallique qui ne passera pas inaperçue !

À noter que ce coloris est annoncé pour une sortie le 11 juin prochain, soit possiblement durant les NBA Finals, au prix de 150 dollars. OKC espère être au rendez-vous, cette année encore.

Notre verdict de la SHAI 001 Converse a frappé très fort pour son retour sur le devant de la scène en misant sur Shai Gilgeous-Alexander. Car au-delà des qualités sportives du joueur et de son succès actuel, sa sensibilité artistique et son implication à toutes les étapes du projet ont permis de donner naissance à un modèle assez unique. La paire se démarque de la concurrence par sa capacité à marier ces deux mondes. Avec d’un côté un modèle qui présente des garanties techniques proches de la perfection en termes de dynamisme, de maintien et d’adhérence (et c’est encore le plus important). Et de l’autre, un design singulier, imaginé et dessiné de la main de SGA. C’est une véritable œuvre d’art, et ce que Shai Gilgeous-Alexander a réussi à en faire avec ses pieds jusqu’à présent ne fait que sublimer la dimension déjà légendaire de la paire. Pour 130 euros, c’est assurément un modèle cinq étoiles, à ranger parmi les coups de cœur de ce début de saison.

(via SneakerNews)