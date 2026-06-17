Shai Gilgeous-Alexander quitte Converse pour Nike !

Tout est parti d’une story de Shai Gilgeous-Alexander sur Instagram. Un clip de huit secondes faisant apparaître son logo signature tournoyant pour se transformer progressivement en deux «Swoosh» verticaux.

Nike n’a pas tardé à réagir dans la foulée, accueillant officiellement le meneur d’OKC dans son giron, avec pour mission de poursuivre le développement de sa ligne signature.

« Nous sommes ravis d’accueillir Shai Gilgeous-Alexander au sein de la famille des joueurs signature de Nike Basketball», a confirmé la marque au «swoosh» à Complex. Après deux saisons consécutives où il a été élu MVP, nous sommes impatients de tirer parti de l’incroyable influence que Shai a exercée auprès de Converse en tant que l’un des leaders les plus créatifs du milieu du basket ».

Depuis 2020, Shai Gilgeous-Alexander était chez Converse, l’une des marques du giron Nike. Son contrat avait été prolongé il y a deux ans pour aboutir à la sortie de sa première chaussure signature dans la foulée, à l’hiver 2025. Chaussure signature du titre NBA de 2025 pour SGA, la SHAI 001 a connu un franc succès depuis plus d’un an maintenant, notamment par son design innovant et singulier.

Le silence autour de la sortie d’une potentielle SHAI 002 ces derniers mois avait de quoi interroger. C’est donc Nike qui va reprendre la main, récupérant une superstar NBA de plus, au sommet de son art à 27 ans et destinée à dominer la ligue pendant encore de longues années.

Aucun détail sur le deal n’a encore été communiqué mais il devrait également permettre à SGA de réaliser une belle plus-value sur le plan financier, en plus de bénéficier d’une surface d’exposition maximale en s’engageant avec la référence des équipementiers sportifs.