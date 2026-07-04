Avec un Mike James décisif, Team USA renverse la République dominicaine

Menés pendant une grande partie de la rencontre, les États-Unis ont signé une « remontada » pour s’imposer d’un souffle face à la République dominicaine (82-81), vendredi à Saint-Domingue, lors de la troisième fenêtre des qualifications à la Coupe du monde 2027.

Un succès précieux pour la sélection américaine, qui prend seule les commandes du groupe A après avoir pris sa revanche sur une équipe dominicaine qui l’avait battue lors de la précédente fenêtre en février.

Un départ encore compliqué

Comme lors de leur précédente confrontation, les Américains ont complètement raté leur entame. Gênés par la pression défensive adverse, ils ont multiplié les pertes de balle (5 dans le premier quart-temps) et concédé de nombreux rebonds offensifs. Après dix minutes, la République dominicaine menait déjà 24-15.

Les États-Unis ont progressivement retrouvé leur rythme avant la pause. Novice sous le maillot américain, Orlando Robinson a inscrit ses huit premiers points près du cercle, alors que Mike James a pris les commandes de l’attaque en distribuant les passes décisives malgré une adresse encore irrégulière.

Un panier au buzzer de Torrey Craig, très actif au rebond, a permis aux Américains de rentrer aux vestiaires avec seulement six points de retard (46-40).

Un troisième quart-temps pour renverser la tendance

Au retour des vestiaires, les États-Unis ont complètement changé de visage avec un 13-4 pour prendre leur premier avantage de la soirée. Toujours aussi précieux, Terry Taylor a converti un panier acrobatique avec la faute pour égaliser avant que Gabe York ne fasse passer les Américains devant grâce à son deuxième tir primé.

Les deux équipes se sont ensuite rendu coup pour coup jusqu’à la fin du troisième quart-temps, conclu avec une courte avance américaine (60-58).

La République dominicaine a repris les commandes au début du dernier acte et semblait filer vers la victoire en comptant cinq points d’avance à moins d’une minute du terme. Mais Mike James a trouvé Jay Huff derrière l’arc, et le pivot des Pacers a réduit l’écart à -2 à 57 secondes de la fin.

Un finish irrespirable

Après un nouveau stop défensif, Gabe York a servi Torrey Craig dans le corner. L’ancien ailier des Suns n’a pas tremblé et a inscrit le tir primé qui a offert l’avantage aux États-Unis à 23 secondes du buzzer. Jay Huff a ensuite signé deux actions défensives décisives pour empêcher la République dominicaine de reprendre les commandes et offrir une victoire capitale aux Américains (82-81).

Mike James termine meilleur marqueur et passeur américain avec 15 points et surtout 12 passes décisives. Arrivé il y a 48 heures, Torrey Craig domine les débats au rebond avec 10 prises, tandis qu’Orlando Robinson apporte 10 points en sortie de banc.

Grâce à ce succès, Team USA prend seule la tête du groupe A avant son dernier rendez-vous de cette fenêtre, lundi au Mexique.