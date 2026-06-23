Coupe du Monde : Mike James et Jay Huff appelés en renfort par Team USA

Team USA à la relance. Battus par la République dominicaine lors de la précédente fenêtre, les Américains retrouvent les Dominicains le 3 juillet à Saint-Domingue, avant un déplacement au Mexique le 6 juillet, à Zacatecas.

Pour l’occasion, la fédération américaine a largement renouvelé le groupe confié à Stephen Silas. Cette sélection de qualifications reste évidemment très loin des standards habituels de Team USA, mais elle gagne en relief avec la présence de Mike James, star de Monaco et meilleur marqueur de l’histoire de l’Euroleague, appelé pour la première fois avec la sélection américaine, à l’âge de 35 ans.

Il remplace Elfrid Payton dans le rôle du meneur expérimenté du groupe. Dans la raquette, Jay Huff prend lui la place de James Wiseman, retenu lors de la précédente fenêtre. L’intérieur des Pacers apporte un profil NBA à une équipe composée en grande partie de joueurs passés par la G-League ou les championnats étrangers.

Dans quel état physique ?

Reste à savoir dans quel état arrivera Mike James. Le meneur n’a plus joué depuis début mai avec Monaco, alors que son club dispute ce soir le Game 5 de la finale de Betclic Élite, sur fond de retards de salaire.

Jay Huff, lui, n’a plus joué depuis la fin de saison d’Indiana, mi-avril. Son association avec Mike James donne tout de même davantage de consistance à une sélection où l’on retrouve aussi quatre joueurs évoluant en G-League : Pedro Bradshaw, Elijah Pemberton, Terry Taylor et Orlando Robinson.

À noter également la présence de Gabe York, brièvement passé par les Pacers puis par la SIG Strasbourg, ainsi que de Jacob Gilyard, qui a terminé la saison du côté de Gravelines-Dunkerque.

La sélection américaine débutera son camp d’entraînement le 26 juin à Miami, jusqu’au 1er juillet, avant de s’envoler vers la République dominicaine.

La liste de Team USA

Pedro Bradshaw (Maine Celtics – G-League)

Jacob Gilyard (Gravelines-Dunkerque)

Kevon Harris (Xinjiang Flying Tigers)

Dewan Hernandez (KCC Egis)

Jay Huff (Indiana Pacers)

Mike James (AS Monaco)

Elijah Pemberton (Iowa Wolves – G-League)

Orlando Robinson (Memphis Hustle – G-League)

Matt Ryan (free agent)

Terry Taylor (Iowa Wolves – G-League)

Jarrod Uthoff (Pallacanestro Trieste)

Gabe York (Zhejiang Golden Bulls)