Qualifications de la Coupe du monde 2027 : Team USA au tapis !

Les États-Unis ont raté leur entrée dans la deuxième fenêtre des qualifications pour la Coupe du monde 2027 en s’inclinant 87-79 face à la République dominicaine. De surcroit à domicile. Handicapés par un premier quart-temps catastrophique (8 pertes de balle), les Américains n’ont jamais vraiment comblé leur retard, malgré les 20 points de Brandon Knight, dont 15 dans le dernier quart-temps.

Dominés au rebond offensif (16 prises concédées) par les partenaires de Jassel Perez (20 points, 10 rebonds), James Wiseman et ses coéquipiers ont couru après le score toute la soirée malgré le bon passage de David Roddy en 3e quart-temps. Dans le dernier acte, Elfrid Payton a tenté de sonner la révolte en accélérant le jeu et en attaquant le cercle. Brandon Knight s’est enflammé dans le money-time avec notamment un tir à 3-points en step-back et un lay-up en pénétration, mais la République dominicaine a tenu bon pour s’imposer.

Conséquence de cette rencontre, on retrouve trois formations à égalité, en tête du groupe : les Etats-Unis, le Mexique et la République dominicaine avec 5 points. Le Nicaragua, que les Etats-Unis avaient battu à deux reprises lors de la première « fenêtre de qualification » est dernier.

« La République dominicaine a joué extrêmement dur, mais je pense qu’on s’est surtout mis en difficulté tout seuls en étant un peu crispés au début », a déclaré Brandon Knight, tandis que son coach, Stephen Silas, se projette sur le prochain match, peut-être décisif, face au Mexique. « C’est décevant parce que nous avons fait un bon camp d’entraînement. Venir et perdre ce match, c’est frustrant. Pour aborder le match match contre le Mexique, nous aurons évidemment davantage de concentration et une meilleure compréhension de ce qu’il faudra faire. »