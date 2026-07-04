Breanna Stewart en mode MVP pour dominer les Lynx

Auréolé de sa victoire en Commissioner’s Cup, New York a repris le championnat du bon pied, par un succès avec la manière acquis face à Minnesota, meilleur bilan de ce début de saison. Aux côtés du duo Ionescu-Jones (17 et 14 points), et d’une Pauline Astier qui aura encore été épatante (14 points à 5/6 au tir, 6 passes décisives), Breanna Stewart s’est démarquée de la concurrence au fil du match.

Irrésistible d’efficacité, l’ailière a terminé à deux points de son record en carrière avec 36 points à 14/19 au tir pour aller avec 7 rebonds et 2 contres. En face, le quatuor Miles-Williams-McBride-Howard a eu du mal à rentrer dans le match, et a fini par voler en éclats après le repos.

Le «Stewie Show»

Breanna Stewart a débuté sur la lancée de son titre de MVP de la Commissioner’s Cup en signant une entame parfaite à 14 points, 6/6 au tir (26-14). Minnesota a repris ses esprits par un 8-0 pour boucler le premier acte, et a pu compter sur les exploits personnels d’Olivia Miles pour passer brièvement devant (39-40).Avec les 3-points du trio Ionescu-Fiebich-Jones, le Liberty a aussi pu compter sur la fin de première mi-temps agressive de Pauline Astier qui a pesé pour redonner 10 longueurs d’avance aux New-yorkaises à la pause, à l’image de son drive percutant à une seconde du buzzer (59-49).

Breanna Stewart s’est assurée de maintenir l’écart en troisième quart-temps et de répondre à chaque offensive avec toujours autant d’efficacité (70-56). Han Xu et Jonquel Jones ont pris le relais pour placer New York à +17 et s’éviter une fin de match à suspense (85-68). Le duo Astier-Stewart a alors sereinement guidé le tout à bon port, jusqu’au dernier 3-points de Leonie Fiebich pour sceller la victoire (99-86).

New York recevra Dallas mardi avant de retrouver les Lynx à Minneapolis samedi prochain. Avant ça, Minnesota, qui espère le retour imminent de Napheesa Collier, va devoir affronter Connecticut à deux reprises.