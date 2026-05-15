Pauline Astier réalise un début de carrière WNBA presque parfait

L’absence de Sabrina Ionescu profite aux Françaises du Liberty qui peuvent se montrer. Si Marine Johannès brille, c’est aussi le cas de Pauline Astier. Après une première apparition discrète lors de son premier match face au Sun, la meneuse-arrière a rapidement pris ses marques en WNBA. Dès la rencontre suivante contre les Mystics, elle est décisive en prolongation avec deux lancers francs qui ont permis à New York de s’imposer. Des lancers qui s’inscrivent dans une prestation complète pour Pauline Astier conclue avec 18 points et 7 passes.

«Je n’ai pas beaucoup de pression. Je suis ici pour m’amuser avec l’équipe», avouait-elle après cette victoire. «Nous avons de grands objectifs et je suis une compétitrice. Je veux aussi gagner donc je me sens bien dans cette équipe et dans ce système. Je me sens en confiance et je suis heureuse d’aider l’équipe à gagner.»

Lors de la rencontre suivante contre le Fire, Pauline Astier a inscrit 24 points avec un joli 10/14 au tir. Cependant, une erreur lors de la dernière possession de la rencontre avait permis à Portland de remporter son premier match. Une erreur loin d’entacher la confiance de la Française qui s’est rattrapée dans la rencontre suivante.

Face à cette même équipe du Fire, Pauline Astier ouvre le score avec un panier lointain. Elle réussit un deuxième panier primé dans le quart-temps suivant pour aider son équipe à combler le retard accumulé en début de rencontre. Encore une fois, la joueuse de 24 ans a atteint les 20 points pour aider le Liberty à repartir avec la victoire. Ainsi, Pauline Astier est devenue la première rookie du Liberty à mettre au moins 60 points en trois matchs depuis Sophia Witherspoon en 1997.

La France brille à New York

Un bon démarrage facilité par la présence, à ses côtés, de Marine Johannès dans le cinq de départ. La seconde Française du Liberty s’est offert un record en carrière avec 11 passes décisives lors de ce match face au Fire.

«Nous aimons jouer ensemble parce que nous savons ce que nous allons faire», confie Pauline Astier sur sa relation avec Marine Johannès. «Je sais que je peux toujours lui faire la passe. C’est plus facile lorsque nous sommes toutes les deux sur le terrain.»

Les belles prestations de Marine Johannès et de Pauline Astier s’inscrivent dans une attaque du Liberty qui tourne bien alors que Sabrina Ionescu, Satou Sabally et Leonie Fiebich n’ont pas encore démarré leur saison. Sur ses quatre premiers matchs, la franchise de la «Big Apple» a mis, en moyenne, 100 points. C’est la première équipe de toute l’histoire à avoir inscrit autant de points après quatre matchs.

De son côté, Pauline Astier tourne à 16.8 points de moyenne. Elle est la meilleure marqueuse de toutes les rookies. Une réussite qui peut s’expliquer grâce à l’expérience acquise sur le circuit européen avant de débuter son aventure en WNBA.

«Dans cette équipe, il y a beaucoup de talents», souligne Pauline Astier. «Nous arrivons à mieux écarter le jeu et à mieux nous comprendre. Nous restons dans le rythme du match et nous faisons tourner le ballon.»