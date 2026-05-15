Une revanche et un record de passes décisives pour Marine Johannès

Surpris à la dernière seconde deux jours plus tôt, le Liberty était resté à Portland pour défier une nouvelle fois le Fire, amputé de Carla Leite, blessée à la cheville lors du match précédent.

La rencontre débute sur une perte de balle de Marine Johannès (3 points, 3 rebonds, 11 passes) qui permet à Nyadiew Puoch d’ouvrir le score. Sur la possession suivante, Pauline Astier (20 points, 7/12 au tir, 3/6 à 3-points) rattrape l’erreur de sa compatriote en réussissant son premier panier primé.

Pour répondre, Portland compte sur le bon début de match de Megan Gustafson, et mène après dix minutes (20-14). New York comble ensuite son retard à longue distance. Pauline Astier ouvre le bal, avant d’être suivie par Breanna Stewart (22 points, 7 rebonds) et Julie Vanloo pour permettre au Liberty de reprendre les commandes (29-27).

Un record en carrière pour Marine Johannès

Au moment de rejoindre les vestiaires, New York ne mène que de deux points. Mais dans le troisième quart-temps, les joueuses de Chris DeMarco creusent l’écart. Si le Fire leur tient tête pendant encore quelques minutes, un tir lointain de Rebekah Gardner lance un 10-0 en faveur des visiteuses (60-46). Sug Sutton tente de répondre avec ses tirs à mi-distance, mais Portland n’arrive pas à réaliser suffisamment de stops pour combler son retard.

Au début du quatrième quart-temps, Marine Johannès joue un pick-and-roll avec Breanna Stewart. Sur cette action, la Française réalise sa septième passe décisive de la soirée.

Tout au long de ce dernier acte, la meneuse enchaîne ensuite les « assists ». À cinq minutes de la fin de la rencontre, elle sert Rebekah Gardner à 3-points et signe sa dixième passe décisive (90-69). Elle en réalisera même une 11e dans les dernières minutes pour établir son nouveau record en carrière.

Dans le sillage de la Française, maladroite au tir (1/7) mais précieuse à la création, et qui termine avec le meilleur +/- de son équipe (+31), le Liberty prend ainsi sa revanche sur le Fire et s’offre un large succès (100-82).