Au buzzer, le Fire de Carla Leite remporte son premier match WNBA

Pour remporter son premier match depuis son retour en WNBA, le Fire a dû s’employer. Pauline Astier (24 points, 5 rebonds, 3 passes) ne tarde pas à se montrer derrière l’arc tandis que Marine Johannès (18 points, 6/11 au tir, 3/7 de loin) creuse l’écart pour le Liberty (21-12). Le Fire comble son retard dans le deuxième quart-temps. Carla Leite (21 points, 4 rebonds, 6 passes) réussit un «lay-up». La meneuse française trouve ensuite Bridget Carleton (26 points, 9/16 au tir, 5/11 derrière l’arc) à 3-points (29-29).

Pour répondre, New York remet un coup d’accélérateur. Breanna Stewart (16 points, 10 rebonds) inscrit ses premiers points. Elle est suivie par un panier primé de Jonquel Jones et par un 2+1 de Pauline Astier (51-38). Avant la mi-temps, c’est le Fire qui porte les derniers coups. Carla Leite conclut un «and one» et Emily Engstler décoche une flèche à longue distance (54-47). Portland enchaîne après la pause. Si Pauline Astier inscrit les premiers points, servie par Marine Johannès, la réponse des locales est autoritaire. Les femmes d’Alex Sarama passent un 10-0, conclu par un tir lointain de Luisa Geiselsoder qui donne l’avantage au Fire (57-56).

Pauline Astier stoppe l’hémorragie et les deux équipes se rendent coup pour coup. La meneuse du Liberty réussit un nouveau panier primé, mais Carla Leite lui répond à mi-distance. Avant d’entrer dans le dernier acte, Pauline Astier arrache un ballon des mains de Carla Leite et permet à Breanna Stewart d’aller finir en contre-attaque (77-70).

Mené, le Fire ne rend pas les armes. Portland compte sur son adresse à 3-points (45.5 % de réussite dans l’exercice) pour réduire l’écart. Haley Jones capte ensuite un rebond avant de remonter tout le terrain pour finir au «lay-up», ramenant son équipe à deux longueurs. Au moment d’entrer dans le money-time, Megan Gustafson égalise à 89 partout.

Une erreur fatale de Pauline Astier

Bridget Carleton redonne l’avantage au Fire avec un nouveau panier lointain. La réponse vient de Marine Johannès avec un invraisemblable tir à 3-points pris sur une jambe face à Luisa Geiselsoder (94-94). Elle est suivie par deux lancers francs de Jonquel Jones. De l’autre côté du terrain, Carla Leite efface l’intérieur de New York et se fraie un chemin jusqu’au cercle.

Alors qu’il reste 15 secondes à jouer, la balle est pour le Liberty. Breanna Stewart a le ballon en main tandis que Pauline Astier est dans la raquette. Malheureusement, la Française reste trois secondes dans la peinture et est sanctionnée d’un coup de sifflet qui rend le cuir à Portland.

Pour essayer d’arracher la victoire, Bridget Carleton artille de loin. Son tir échoue sur la planche mais Sarah Ashlee Barker surgit, capte le rebond offensif et remet la balle dans le panier alors que le buzzer final retentit. Au bout du suspense, le Fire s’impose 98 à 96 et inflige la première défaite de la saison au Liberty.