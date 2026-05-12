Marine Johannès saisit sa chance à New York

Et si cette saison était enfin la bonne pour Marine Johannès en WNBA ? Sur ses quatre premières saisons au New York Liberty, la Française avait surtout été utilisée comme joker offensif, presque exclusivement en sortie de banc. Cette année, l’arrivée de Chris DeMarco sur le banc, conjuguée au départ de Natasha Cloud et à l’absence temporaire de Sabrina Ionescu, semble avoir rebattu les cartes.

La joueuse de Galatasaray a en tout cas saisi sa chance sur ses deux premiers matchs. Après avoir inscrit 17 points à 5/9 à 3-points lors du succès face au Connecticut Sun, elle a remis le couvert cette nuit en signant déjà son record personnel en WNBA : 25 points à 8/15 au tir, dont 6/13 de loin, auxquels elle a ajouté 2 passes décisives et 2 interceptions dans la victoire acquise en prolongation sur le parquet des Mystics.

Après le premier match de la saison, son coach lui avait demandé de continuer à prendre ses tirs. Marine Johannès s’est exécutée, et le résultat s’est vu, avec des tirs pris en rythme, en confiance, mais aussi deux actions importantes en prolongation : un 3-points dans le corner, puis une défense décisive sur Sonia Citron.

Confiance et agressivité

« J’essaie juste de garder un bon état d’esprit. Il nous manque des joueuses donc je me dois d’être plus agressive. Je sais que je dois prendre mes tirs. Je rentre juste sur le terrain et je joue mon jeu », a-t-elle souligné après la rencontre. « C’était un match difficile pour nous, mais au moins on a gagné. On continue d’apprendre. C’est un processus, donc je pense qu’on peut être très heureuses de la façon dont on a terminé le match. On a su rester unies, c’était une bonne chose. »

Avec Pauline Astier à ses côtés, mais aussi Julie Vanloo, qui la connaît particulièrement bien, Marine Johannès dispose d’un environnement favorable pour évoluer en confiance.

D’autant que Chris DeMarco continue de l’encourager, soulignant encore après la rencontre à quel point elle avait été « top » dans un contexte délicat, face à une équipe de Washington accrocheuse et poussée par son public.

« C’est une victoire au courage qui en dit beaucoup sur le caractère de notre équipe. On savait que ça allait être dur, on en avait parlé avant le match, sur le fait de maintenir notre propre énergie, surtout face à une équipe jeune, qui jouait son premier match de la saison à la maison », a rappelé le sélectionneur des Bahamas.

Son début de saison est de bon augure pour la suite, même s’il faudra évidemment confirmer. À commencer par les deux matchs à venir du côté de Portland, où les New-Yorkaises seront encore attendues de pied ferme.