Le record en carrière de Marine Johannès permet au Liberty de dominer Washington

Après la correction infligée au Sun pour ouvrir sa saison, le Liberty de Marine Johannès (25 points, 8/15 au tir, 6/13 à 3-points) se rendait à Washington pour affronter les Mystics. En début de rencontre, les Françaises sont sur tous les fronts. Sur une passe décisive de Pauline Astier (18 points, 7 passes), Breanna Stewart (23 points, 9 rebonds) ouvre le score. Dans la foulée, la meneuse inscrit ses premiers points en prenant un rebond offensif après un tir raté de Marine Johannès. Elle ajoute ensuite deux points supplémentaires avant que sa compatriote n’ouvre son compteur. Pour creuser l’écart, Pauline Astier convertit un «and one» (13-8).

Cependant, les Mystics répondent avec un 11-0 au cours duquel la franchise de la capitale passe devant grâce à deux lancers francs de Sonia Citron. Malgré un «stepback» à 3-points de Julie Vanloo, le Liberty est mené de sept points après dix minutes (31-24). Les visiteuses comblent rapidement leur retard grâce au duo Jonquel Jones – Breanna Stewart. Juste après, Marine Johannès prend feu. La Française décoche trois flèches à longue distance, dont une en transition après une interception sur une passe de Rori Harmon (47-38).

Les joueuses de Chris DeMarco creusent un peu plus l’écart dès la sortie des vestiaires. Jonquel Jones trouve d’abord Pauline Astier avant d’inscrire deux points sous le cercle et d’être servie par Marine Johannès pour réussir un panier primé (64-52). La tendance s’inverse dans les minutes suivantes. Le Liberty multiplie les pertes de balle et laisse Washington revenir à deux longueurs (71-69).

Kiki Iriafen envoie le match en prolongation

Finalement, les Mystics passent devant par l’intermédiaire de Cassandre Prosper. Les deux formations s’échangent ensuite les coups. Kiki Iriafen (20 points, 12 rebonds) répond à un 2+1 de Rebekah Gardner en convertissant un «and one» pour remettre les deux équipes à égalité (83-83). Après une possession vacante de chaque côté, Marine Johannès se fraie un chemin jusqu’au cercle pour redonner l’avantage aux visiteuses.

Sydney Johnson prend un temps mort et dès la sortie de celui-ci, Shakira Austin (16 points, 10 rebonds) sert Cassandre Prosper. Au terme d’une possession chaotique, Pauline Astier arrive à délivrer une passe décisive à Breanna Stewart et le Liberty mène alors qu’il reste 40 secondes sur l’horloge.

Après un «airball» à 3-points de Rori Harmon, Shakira Austin prend le rebond offensif et rend le ballon à l’arrière. Elle trouve Kiki Iriafen sous le cercle et Washington égalise. La dernière possession du match arrive dans les mains de Breanna Stewart. Bien défendue par Shakira Austin, la star du Liberty tente un tir compliqué et se manque. Par conséquent, le match part en prolongation.

Les Françaises ont le dernier mot

Le premier coup dans cette période supplémentaire est porté par Breanna Stewart. Pendant que les Mystics peinent à marquer des points et sont maladroites aux lancers francs, le Liberty peut enchaîner grâce à un tir primé de Marine Johannès. Un panier qui permet à la Française d’inscrire son 25e point de la soirée et d’établir son nouveau record en carrière. Dès la remise en jeu après le temps-mort de Washington, Pauline Astier intercepte le ballon et finit en contre-attaque (92-86).

Washington ne rend pas les armes et passe un 6-0 pour égaliser alors qu’il reste 30 secondes à jouer. Victime de la sixième faute de Cassandre Prosper, Betnijah Laney-Hamilton hérite de deux lancers francs et ne tremble pas sur la ligne. Alors qu’elle tente d’attaquer sur Marine Johannès, Sonia Citron perd le ballon. Dans la foulée, Pauline Astier tire, à son tour, deux lancers francs pour donner quatre points d’avance au Liberty. Cette fois-ci, cela suffit pour venir à bout des Mystics et New York s’impose 98 à 93.