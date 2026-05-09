Le Liberty de Marine Johannès et Pauline Astier s’amuse face au Sun

Si Leïla Lacan et Nell Angloma n’ont pas encore rejoint le Sun, Marine Johannès (17 points, 5 rebonds, 3 passes) et Pauline Astier (5 points, 4 passes) étaient bien en tenue pour le Liberty. Mieux encore, les deux Françaises étaient dans le cinq de départ de New York pour ce premier match de la saison. Une situation qui découle de la blessure de Sabrina Ionescu, absente pendant au moins deux semaines.

Pour ouvrir le score, Marine Johannès sert Breanna Stewart (31 points, 10 rebonds) qui prend le meilleur sur Annesah Morrow. La meneuse tricolore ne tarde pas à ouvrir son compteur puisqu’elle décoche une flèche à longue distance sur la possession suivante. Dans la foulée, c’est au tour de Pauline Astier de se montrer avec cinq points consécutifs, dont un 2+1. Rachid Méziane est contraint de prendre un temps-mort seulement deux minutes après le coup d’envoi (10-2). Un arrêt de jeu qui n’inverse pas la dynamique de la rencontre.

Porté par cet excellent début de match, le Liberty se balade dans la défense du Sun. Breanna Stewart appuie à l’intérieur tandis que Julie Vanloo (12 points, 11 passes) est trouvée par Pauline Astier et dégaine derrière l’arc (23-8). Pour boucler ce premier quart-temps, la Belge joue un pick-and-roll avec Jonquel Jones qui peut tranquillement finir au cercle (34-13).

Cinq tirs à 3-points pour Marine Johannès

La rencontre vire rapidement à l’humiliation, à l’image de cette action de Betnijah Lenny-Hamilton. Avec un dribble entre les jambes, elle casse les chevilles de Gianna Kneepkens qui chute, permettant à la joueuse de New York d’avoir un tir ouvert à mi-distance (40-13).

À la mi-temps, le Sun accuse toujours un large retard de 29 points. Après la pause, Connecticut montre brièvement un meilleur visage et revient à 20 points, mais l’écart est trop conséquent pour avoir l’espoir d’une remontée. Marine Johannès réussit son cinquième tir de loin de la soirée tandis que Breanna Stewart est toujours inarrêtable (76-52).

Dans le dernier acte, Julie Vanloo s’amuse avec Han Xu. Dans un premier temps, la meneuse sert l’intérieure chinoise, ouverte derrière l’arc. Ensuite, le Belge profite d’un écran de sa coéquipière pour avoir un tir facile à 3-points. Enfin, les deux joueuses jouent un dernier pick-and-pop qui libère la Chinoise, toujours derrière l’arc (102-73).

Avec ce large succès (106-75), le Liberty a gâché la première sortie de Brittney Griner avec le Sun.