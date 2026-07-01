Comme les Knicks, le New York Liberty ramène la Cup à la maison

La Commissioner’s Cup est de retour à New York ! Trois ans après avoir déjà battu les Aces en finale, le Liberty a su garder le cap jusqu’à la fin, résistant au gros coup de chaud de Jackie Young pour arracher la décision dans les dernières minutes, notamment grâce aux performances de Breanna Stewart (25 points, 11 rebonds), MVP du match, et Sabrina Ionescu (26 points, 5 rebonds, 5 passes décisives).

En l’absence d’A’ja Wilson, touchée à la cheville, Las Vegas a d’abord souffert, les Aces se retrouvant menées d’entrée, impuissantes face à une Sabrina Ionescu qui a donné le ton en scorant les 8 premiers points de son équipe, dont deux flèches à 3-points, puis suite aux 4 points de Pauline Astier (14-4). Les protégées de Becky Hammon ont été à deux doigts de craquer avant la pause, lorsque New York a enchaîné un 18-6 initié par les 3-points de Marine Johannès et Sabrina Ionescu pour compter jusqu’à 15 points d’avance (51-35).

Après Chennedy Carter, qui avait surnagé en première mi-temps, Las Vegas a pourtant su remettre la pression en s’appuyant sur une Jackie Young époustouflante. L’arrière a enchaîné un 7/8 au tir, avec également quatre passes décisives, pour réduire inexorablement l’écart. Si bien qu’en début de quatrième quart-temps, après avoir aligné trois paniers de suite dans la peinture, Las Vegas a pris la tête (69-71) !

Sans céder à la panique, le Liberty a repris le contrôle, répondant par un 10-0 lancé et conclu par Pauline Astier, à 3-points puis sur un lay-up main gauche en contre-attaque, grâce à une passe lumineuse de Sabrina Ionescu (79-71). Malgré les nouveaux exploits personnels de Jackie Young à 3-points, notamment pour ramener Las Vegas à -4 (86-82), New York n’a pas flanché, s’en remettant à Breanna Stewart en mode bulldozer à l’intérieur, et une Sabrina Ionescu injouable, sanctionnant un ultime raté de Jackie Young d’un 3-points depuis le centre-ville afin d’assurer la victoire à son équipe, 93 à 85.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Breanna Stewart récompensée pour l’ensemble de son œuvre. Nommée MVP à l’issue de la rencontre, Breanna Stewart aurait voulu partager le trophée avec Sabrina Ionescu, sans parvenir à convaincre sa coéquipière de l’accompagner au micro. L’ailière a livré une prestation fidèle à sa réputation, dominante dans l’impact physique et déterminante dans les moments clés, notamment lorsque New York s’est fait secouer en troisième quart-temps. Avec 25 points, 11 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres, il n’y a pas de quoi crier au scandale, même si Sabrina Ionescu aurait également mérité pareille reconnaissance.

La revanche de Sabrina Ionescu. Critiquée depuis son retour de blessure pour son rendement irrégulier, Sabrina Ionescu a profité de ce premier grand rendez-vous de la saison pour mettre les points sur les i, avec une grosse performance à la clé. C’est tout simplement son meilleur match de la saison jusqu’à présent, avec 26 points, 5 rebonds et 5 passes décisives en 31 minutes. Son tir à 3-points pour sceller le sort de la rencontre restera comme le panier du match. Le public a scandé son prénom lors de la cérémonie de remise de la Commissioner’s Cup, mais le trophée lui a finalement filé entre les doigts.

L’absence préjudiciable d’A’ja Wilson. Forcément, la rencontre aurait eu un tout autre visage en présence de la meilleure joueuse de la ligue. Touchée à la cheville lors du match précédent à Chicago, la pivot n’a finalement pas pu tenir sa place, et c’est tout l’équilibre des Aces qui s’en est retrouvé impacté. Las Vegas a tenu grâce à la pugnacité de Chennedy Carter en première mi-temps puis aux exploits répétés de Jackie Young après le repos, pour finir par craquer au bout de l’effort. Frustrant pour les championnes WNBA en titre, qui arrivaient pourtant avec le statut de favorites mais qui n’ont pas pu rivaliser à armes égales.

Pauline Astier en facteur X. Cocorico ! Trois ans après Marine Johannès, c’est la rookie française qui a incarné le facteur X, cette « role player » capable de faire basculer la rencontre en faveur de son équipe dans ce « rematch » de la finale de la Commissioner’s Cup. La meneuse continue de prendre de la hauteur dans la hiérarchie du dispositif de Chris DeMarco, et s’est encore montrée à la hauteur en compilant 15 points à 5/8 au tir, 5 rebonds et 4 passes décisives. On retiendra surtout son 3-points plein de sang-froid, qui a fait le plus grand bien au Liberty alors que Las Vegas venait de prendre la tête au score, à la surprise générale. Son panier a eu le mérite de remettre New York dans le droit chemin et de confirmer ce qu’on savait déjà : Pauline Astier a les armes pour briller en WNBA !