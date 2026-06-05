Napheesa Collier se rapproche doucement d’un retour

L’infirmerie des Lynx a commencé à se vider avec le retour au jeu de Teaira McCowan. Mais ce que toute la WNBA attend, c’est surtout le retour de Napheesa Collier, la « franchise player » de Minnesota, dont la saison 2025 s’était arrêtée brutalement en playoffs, sur une grosse blessure à la cheville gauche face au Mercury.

Après des interventions aux deux chevilles en début d’année, dont une dernière opération à la cheville gauche le 24 mars, l’intérieure devait au minimum manquer le premier mois de compétition. Elle se rapproche donc chaque jour d’un retour au jeu, même si les Lynx refusent encore de donner un calendrier précis.

En attendant le feu vert du staff médical, Cheryl Reeve a donné des nouvelles de son état de santé, en choisissant soigneusement ses mots pour ne pas mettre de pression supplémentaire sur sa joueuse.

« Je sais que c’est un sujet sensible dans notre ligue alors que la date se rapproche, et que les médias sont très attentifs à la sémantique autour des blessures, des retours… », a-t-elle déclaré. « Je ne suis pas en mesure de vous dire exactement où elle en est aujourd’hui. Qu’est-ce que signifie ‘retour à des activités basket’ ? Eh bien, qu’elle est revenue sur le parquet. Pour ce qui est des entraînements collectifs, ce genre de choses, non, nous n’en sommes pas encore là. Mais elle est sur le parquet et elle fait des exercices basket. On aura peut-être bientôt plus à dire sur son calendrier de retour. Mais aujourd’hui, je ne peux pas vraiment en dire plus. »

Une association prometteuse avec Olivia Miles

Le temps ne presse pas, puisque les Lynx affichent le meilleur bilan de la ligue (8 victoires – 2 défaites) après leur succès face à Golden State. Mais le retour de Napheesa Collier est tout de même attendu avec impatience.

D’abord pour voir ce que cette équipe peut donner dans sa nouvelle configuration au complet, notamment avec Olivia Miles, élue Rookie du mois de mai, et déjà décisive. Ensuite pour soulager les autres cadres, comme Courtney Williams, Natasha Howard ou encore Kayla McBride, très sollicitées depuis le début de saison.

« Elle rendra la vie de joueuses comme Kayla plus facile, et c’est ce que je lui ai dit », a ajouté Cheryl Reeve en se projetant sur le retour à venir de Napheesa Collier. « C’est un peu plus dur pour elle en ce moment. Elle a le sentiment d’être un peu plus sous pression, parce qu’elle reçoit beaucoup d’attention de la part des défenses adverses. Kayla McBride le sait, parce que Napheesa Collier a déjà été absente auparavant. Donc elle sait la différence qu’il peut y avoir quand Napheesa est sur le terrain et quand elle ne l’est pas. C’est l’une des choses les plus importantes : une partie de cette attention va se déplacer vers Napheesa Collier. »

Les Lynx poursuivent désormais leur série à domicile avec deux matchs au Target Center, face à Seattle puis Dallas, avant un déplacement attendu sur le parquet de Las Vegas, champion WNBA en titre, le 13 juin prochain. Reste à voir si Napheesa Collier sera alors en mesure de jouer pour ce premier choc face aux Aces d’A’ja Wilson.