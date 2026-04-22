Napheesa Collier manquera le début de saison WNBA

La saison WNBA reprendra ses droits le 8 mai tandis que les Minnesota Lynx débuteront le 10 avec une réception du Atlanta Dream d’Angel Reese. Une reprise qui s’effectuera sans Napheesa Collier. Blessée à la cheville gauche lors des derniers playoffs, l’intérieure a fini par être opérée en janvier avant de subir une seconde opération sur son autre cheville au mois de mars.

Actuellement, l’intérieure se déplace toujours avec une botte médicale et des béquilles. Pour le moment, la «franchise player» des Lynx est indisponible jusqu’au mois de juin. Elle manquera donc – a minima – le premier mois de la saison régulière.

«Je travaille avec les médecins et les kinés pour revenir le plus vite possible», assure Napheesa Collier. «Tout se passe bien et vous allez me voir rapidement.»

Les yeux braqués sur le trophée

Après avoir terminé deuxième du dernier classement au MVP derrière A’ja Wilson, Napheesa Collier n’a pas pu participer à la ligue Unrivaled. Toutefois, elle est restée active à la table des négociations. Vice-présidente du syndicat des joueuses, elle a œuvré à l’obtention d’une nouvelle convention collective. Elle a ensuite profité de ce nouveau CBA pour prolonger chez les Lynx. La numéro 24 a signé pour une nouvelle saison et 1.4 million de dollars.

«Actuellement, tout ma concentration est focalisée sur ma blessure et sur la saison à venir où on va essayer de remporter le titre», explique Napheesa Collier interrogée sur son avenir à Minneapolis. «Tout ce qui m’importe c’est de retrouver notre formidable staff et nos fantastiques joueuses. Je suis juste concentrée sur cette saison et la victoire.»

Ainsi, Napheesa Collier va retrouver une équipe des Lynx différente puisque plusieurs joueuses, dont Alanna Smith et Natisha Hiedeman ont plié bagage. Du côté des recrues, on peut noter l’arrivée de Natasha Howard en provenance d’Indiana pour apporter du renfort sur le «frontcourt».