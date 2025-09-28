Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Les Lynx privées de Napheesa Collier pour le match le plus important de leur saison

Publié le 28/09/2025 à 7:56 Twitter Facebook

WNBA – La « franchise player » des Lynx ne sera pas en mesure de participer au Game 4 crucial de ce soir sur le parquet de Phoenix, en raison d'une blessure à la cheville gauche.

Napheesa Collier avec le Minnesota LynxLa tâche se complique pour la meilleure équipe de la saison régulière en WNBA ! Vaincues à domicile dès le Game 2 après prolongation, les Minnesota Lynx ont laissé filer le Game 3 à Phoenix vendredi soir et se retrouvent menées 2-1 et dos au mur avant le Game 4 de ce soir.

De plus, les joueuses du Minnesota devront faire sans Cheryl Reeve, suspendue pour le Game 4, mais surtout sans Napheesa Collier, déclarée officiellement forfait ! L'intérieure, qui est surtout la joueuse la plus importante de l'équipe, souffre officiellement d'une blessure à la cheville gauche après s'être blessée en toute fin de Game 3.

À -4 à 28 secondes du buzzer, Minnesota croyait encore en ses chances, sauf que lorsque Napheesa Collier a hérité du ballon en tête de raquette, Alyssa Thomas lui a volé dans les plumes pour lui subtiliser le ballon.

Gare à la bête blessée

Dans sa chute, l'intérieure s'est sérieusement tordue la cheville gauche. Résultat des courses : Minnesota a perdu le match, et sa joueuse majeure !

Sa coach Cheryl Reeve, passablement énervée, avait évoqué une probable fracture. Pour l'heure, la franchise des Lynx n'a pas donné davantage de précisions, mais la suite de ces playoffs semble fortement compromise.

Les Lynx ne sont pas encore totalement enterrées pour autant. Fin juillet déjà, Napheesa Collier avait dû s'absenter pour soigner sa cheville droite, et son équipe avait remporté cinq matchs sur sept durant son absence. L'expression « se méfier d'une bête blessée » pourrait alors prendre tout son sens ce soir…

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes