La WNBA suspend Cheryl Reeve pour le Game 4…

Cheryl Reeve n'y est pas allée de main morte envers le corps arbitral suite au fait de jeu qui a fait basculer la fin du Game 3 entre son Minnesota Lynx et le Pohenix Mercury, mais aussi peut-être la série et cette fin de saison !

La stratège de la meilleure équipe de la saison régulière n'a pas pu se contenir lorsque sa meilleure joueuse s'est retrouvée au sol après une interception musclée d'Alyssa Thomas qui a scellé le sort du match pour Phoenix (84-76).

Expulsée pour s'en être prise verbalement aux arbitres, et après avoir également insulté des fans de Phoenix alors qu'elle se faisait escorter jusqu'au vestiaire, elle n'a pas pris des pincettes pour fustiger le niveau de l'arbitrage en conférence de presse, estimant qu'à ce stade, la ligue commettait une « faute professionnelle ».

Minnesota dos au mur

Pour l'ensemble de son œuvre, Cheryl Reeve a été suspendue pour un match, et ce sera donc pour ce crucial Game 4, alors que son équipe fait face à une élimination aussi inattendue que prématurée.

La ligue a précisé que la sanction répondait à l'ensemble des agissements de la coach des Lynx, à savoir pour « avoir agressé verbalement et poursuivi un arbitre sur le terrain, ne pas avoir quitté le terrain dans les délais impartis après son expulsion à 21,8 secondes de la fin du quatrième quart-temps, avoir tenu des propos inappropriés à l'égard des supporters en quittant le terrain et avoir fait des remarques lors de la conférence de presse. »

Coach pourtant très expérimentée, avec quatre titres WNBA (2011, 2013, 2015, 2017) et un titre olympique (2024) à la tête de Team USA, Cheryl Reeve a-t-elle été simplement débordée par ses émotions ? Ou a-t-elle « profité » d'une situation perdue pour envoyer le message le plus fort possible aux instances de la ligue féminine ?

Elle n'est ainsi pas la première cette saison à se plaindre du manque de contrôle des arbitres sur l'intensité.

« Quand vous laissez le jeu être plus dur, évidemment qu’il y aura des blessés et c’est ce que la ligue veut. On essaie de jouer malgré ça, sans se trouver d’excuse », a-t-elle notamment déclaré.