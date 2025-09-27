La très, très grosse colère de Cheryl Reeve

Si ce Game 3 entre Phoenix et Minnesota a tourné en faveur du Mercury, l’événement marquant de cette rencontre restera l’expulsion de Cheryl Reeve survenue en fin de rencontre.

Après avoir écopé d'une première faute technique pour s’être plainte d’un coup de sifflet en première mi-temps, la coach des Lynx a carrément été expulsée dans les dernières secondes de la partie, lorsque Alyssa Thomas a intercepté une passe à destination de Napheesa Collier pour sceller le sort du match.

Sur l’action, Cheryl Reeve estime qu’il y a eu une faute sur sa meilleure joueuse, et elle sort de ses gonds pour s'expliquer avec les arbitres. Face à ce comportement, le corps arbitral lui assène sa seconde faute technique, synonyme d’expulsion.

La colère de l’entraîneuse de Minnesota ne retombe toujours pas et elle devra être accompagnée au vestiaire par deux de ses assistantes. En conférence de presse, Cheryl Reeve n’a pas mâché ses mots et elle a dit tout ce qu’elle pensait de l’arbitrage de ce Game 3.

Une fin de série sans Napheesa Collier ?

« Quand vous laissez le jeu être plus dur, évidemment qu’il y aura des blessés et c’est ce que la ligue veut. On essaie de jouer malgré ça, sans se trouver d’excuse. Je demande un changement au niveau de la ligue en ce qui concerne l’arbitrage. La ligue a jugé que le corps arbitral de ce soir était en mesure d’arbitrer un match de demi-finale de playoffs et ça, c’est une p***** de faute professionnelle. On a des joueuses qui se battent au rebond et jamais une faute n’est sifflée. Ils ont été horribles. »

Dans son intervention, Cheryl Reeve évoque Napheesa Collier puisque sur l’action litigieuse où il y a eu un contact avec Alyssa Thomas, la cheville de l’intérieure des Lynx a salement tourné. La dauphine d'A'ja Wilson pour le trophée de MVP a dû quitter le terrain, accompagnée pour rejoindre les vestiaires. Après la rencontre, l'entraîneuse de Minnesota a critiqué la manière dont sa joueuse avait été arbitrée.

« Une des meilleures joueuses de la ligue n’a tiré aucun lancer-franc et elle a reçu cinq fautes. Elle a même fini le match avec une jambe en moins » constate Cheryl Reeve. « Elle souffre probablement d’une fracture. »

C’est donc, peut-être, sans Napheesa Collier que les Lynx tenteront dimanche de sauver leur saison face au Mercury du duo Satou Sabally – Alyssa Thomas.