Dans une ambiance électrique, le Mercury met les Lynx dos au mur !

Après la victoire acquise en prolongation lors du Game 2, le Mercury recevait les Lynx avec pour objectif de s'offrir une première balle de qualification pour les WNBA Finals.

Sous les yeux de James Harden, le premier quart-temps de cette troisième manche est remporté par les coéquipières de Napheesa Collier puisque Minnesota mène 22 à 19 après dix minutes de jeu. Un écart qui s'explique par ce 10-4 concédé par l'équipe locale à la fin du premier acte, mais aussi parce que Phoenix a manqué d'adresse extérieure en ne réussissant qu'une seule de ses six tentatives derrière l'arc.

Toutefois, le Mercury se met en route dans la période suivante en passant un 9-0 au cours duquel Kathryn Westbeld décoche une flèche longue distance pour donner l'avantage aux joueuses de Nate Tibbetts (34-31). Phoenix reste en tête jusqu'à la pause notamment grâce à Kahleah Copper qui a réalisé une excellente première mi-temps avec 17 points à 8/9 au tir.

Au retour des vestiaires, Minnesota reprend rapidement l'avantage via un panier à mi-distance de Courtney Williams (14 points, 5 passes) pris sur la tête de Satou Sabally, mais le Mercury répond directement et les deux équipes s'échangent les paniers jusqu'à la fin du troisième quart-temps. À une minute du terme de celui-ci, Natisha Hiedeman (19 points, 3 passes) inscrit trois paniers de suite pour donner six longueurs d'avance aux Lynx, mais Satou Sabally (23 points, 4 rebonds) réduit l'écart à quatre points juste avant le début du dernier acte.

Une fin de match sous tension

Un quatrième quart-temps où, pendant trois minutes, Minnesota n'inscrit aucun point et Phoenix en profite pour reprendre l'avantage. Si Maria Kliundikova remet les Lynx devant, Alyssa Thomas (21 points, 9 rebonds, 8 passes) lui répond aussitôt. Alors que les deux équipes continuent de se rendre les coups, Satou Sabally inscrit huit points de suite dont deux tirs consécutifs à 3-points pour enfin donner deux possessions d'avance au Mercury alors qu'il ne reste que deux minutes à jouer (80-76).

À 30 secondes du terme, le score n'a pas évolué alors que Minnesota a une balle pour revenir à une possession. Si Napheesa Collier trouve Courtney Williams sur la remise en jeu, la meneuse tente de redonner le ballon à sa leader, mais Alyssa Thomas intercepte la balle et file en contre-attaque pour offrir la victoire au Mercury.

Une action qui déclenche la colère de Cheryl Reeve, qui estime que Napheesa Collier a été victime d'une faute sur l'interception. Face à l'énervement de l'entraîneuse des Lynx, les arbitres lui distribuent sa deuxième faute technique, synonyme d'expulsion. Pire encore, sur cette même action, la cheville de Napheesa Collier a tourné et elle n'a pas pu finir la partie.

Finalement, le Mercury s'impose 84-76 et pourra se qualifier pour les Finals en cas de victoire ce dimanche.