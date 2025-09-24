Le Mercury renverse les Lynx après prolongation

Le Mercury croisait à nouveau le fer avec les Lynx après un Game 1 marqué par la grosse défense de Minnesota qui avait parfaitement su asphyxier l'attaque de Phoenix en deuxième période.

Contrairement à la première manche entre les deux équipes, le Mercury a de l'adresse à 3-points lors de ce Game 2, ce qui permet aux joueuses de Nate Tibbetts de mener pendant une grande partie de ce premier acte grâce aux dix points en dix minutes de Satou Sabally (24 points, 9 rebonds). Malgré ça, ce sont les Lynx qui sont devant au terme de ce premier acte suite à un panier de Courtney Williams (20 points, 7 rebonds, 9 passes).

Dans le deuxième acte, l'adresse du Mercury disparaît une nouvelle fois, ce qui permet à Minnesota de s'envoler et de mener 48 à 32 au moment de rejoindre les vestiaires. Après la pause, l'équipe de Cheryl Reeve continue de creuser l'écart et prend même 20 points d'avance après une flèche longue distance de Napheesa Collier (24 points, 6 rebonds) décochée sur la tête d'Alyssa Thomas (19 points, 8 rebonds, 13 passes)

Le réveil du Mercury

Alors que Minnesota semble se diriger vers un succès facile, le Mercury se réveille juste après ce panier de Napheesa Collier. Pour commencer, Satou Sabally lui répond avec, elle aussi, un tir derrière l'arc qui est le point de départ d'un 12-0 conclu par un panier d'Alyssa Thomas qui profite d'un écran de la Franco-Camerounaise Monique Akoa Makani (9 points, 3 rebonds, 3 passes) pour avoir un accès facile au cercle (59-51).

Pour calmer l'incendie naissant, Courtney Williams trouve Kayla McBride oubliée à 3-points qui ne manque pas sa cible, mais le Mercury répond à son tour avec un tir de loin cette fois-ci signé Kathryn Westbeld (62-54).

Dans le dernier acte, les Lynx parviennent à reprendre douze points d'avance, mais Phoenix plie mais ne rompt pas. Satou Sabally ramène son équipe dans la partie avec 11 de ses 24 points dans ce quatrième quart-temps, ce qui permet au Mercury de revenir à un point. Derrière, Courtney Williams inscrit deux lancers-francs qui donnent trois points d'avance à Minnesota à vingt secondes du terme.

Pour la dernière possession de la partie, Sami Whitcomb s'élève à 3-points, mais son tir se transforme en un “air ball” sauf qu'Alyssa Thomas prend le rebond et Satou Sabally trouve à nouveau Sami Whitcomb qui efface Alanna Smith pour prendre un nouveau tir derrière l'arc qui envoie le match en prolongation (79-79).

Phoenix a le dernier mot

Une prolongation finalement à sens unique puisque Phoenix prend rapidement six points d'avance grâce à Alyssa Thomas et Kahleah Copper et même si les Lynx reviennent à deux points à 30 secondes du terme, cela ne suffit pas pour s'imposer.

Ainsi, le Mercury s'impose 89-83 après avoir comblé un retard de 20 points dans le troisième quart-temps, ce qui signe le troisième plus grand “comeback” de l'histoire des playoffs WNBA.

Ce vendredi, ce sera au tour du Mercury de recevoir les Lynx et, en cas de victoire, les joueuses de Nate Tibbetts s'offriront une première chance de se qualifier pour les WNBA Finals.