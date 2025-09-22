Refroidi par les choix tactiques des Lynx, le Mercury doit trouver de l’adresse

En saison régulière, les Lynx et le Mercury se sont croisés à quatre reprises. Quatre confrontations au cours desquelles Phoenix a cruellement manqué d’adresse à longue distance, affichant un timide 16/98 à 3-points soit 16.3% de réussite.

Pour éviter une nouvelle panne d’adresse lors de ce Game 1, Nate Tibbetts est arrivé avec un plan de jeu simple : attaquer constamment la raquette des Lynx. Une tactique qui s’est avérée payante en première période puisque le Mercury menait 47 à 40 en ayant inscrit 42 points dans la peinture, un record en playoffs WNBA.

« Je pense que chaque série et chaque match présente des avantages et des inconvénients » explique l’entraîneur du Mercury après ce Game 1. « Bien évidemment si, avant la rencontre, vous m’auriez dit que nous allions inscrire 42 points dans la raquette, cela m’aurait surpris. »

Problème : après la pause, Minnesota a d’abord verrouillé Alyssa Thomas qui avait inscrit 16 points en première période puis les Lynx ont fermé l’accès à la raquette pour forcer Phoenix à tirer à 3-points. Comme ce fut le cas en saison régulière, le Mercury a manqué d’adresse et n’a réussi que 3 de ses 23 tirs derrière l’arc.

Des rebonds offensifs qui font mal

« C’était une soirée compliquée » souligne Nate Tibbetts. « Les Lynx ont fait un bon travail pour contester nos tirs. Elles ont été très actives en défense. »

Pourtant, malgré les ajustements de Minnesota, les deux équipes sont à égalité au moment de débuter le dernier quart-temps. C’est ici que Cheryl Reeve décide de mettre sur le terrain Maria Kliundikova. Du haut de ses 1m93, elle a capté de nombreux rebonds offensifs importants, qui ont notamment conduit à des tirs à 3-points de Kayla McBride.

Finalement, le Mercury a fini par s’incliner 69-82 au terme d’une seconde période perdue 42 à 22. Jamais, en saison régulière, Phoenix n’avait inscrit moins de 26 points sur une seule mi-temps. Sur ces playoffs, le Mercury a déjà réalisé deux mi-temps à 22 points et à chaque fois cela s’est soldé par une défaite.

« Elles ont réussi à nous limiter à 22 points en seconde période et elles sont montées en puissance en fin de rencontre » constate l’entraîneur de Phoenix. « Nous voulions être agressifs et marquer dans la raquette. Dans le cas où il y a une aide défensive, on ressort à 3-points, mais nous avons été maladroits. C’est un facteur. »