Portées par Courtney Williams, les Lynx maîtrisent le Mercury

Après avoir éliminé sans trop de difficultés les Valkyries, les Lynx recevaient le Mercury du duo Satou Sabally – Alyssa Thomas pour le Game 1 de ces demi-finales de conférence.

Le début de cette première rencontre entre les deux équipes est marqué par une Napheesa Collier (18 points, 9 rebonds) autrice de 10 points en seulement cinq minutes de jeu. Pour rappel, la saison dernière, Minnesota et Phoenix s'étaient croisés au premier tour et la star des Lynx affichait 40 points de moyenne sur la série à 64% au tir et 62% de loin.

Toutefois, sur cette première manche, l'intérieure de Minnesota ne va pas reproduire une prestation au niveau de ce qu'elle a pu proposer l'année dernière, pour le plus grand plaisir du Mercury, qui mène 24 à 22 après dix minutes de jeu. Dès le début du deuxième acte, Minnesota égalise par l'intermédiaire de Kayla McBride (21 points, 6 rebonds), mais n'arrive pas à reprendre l'avantage tout de suite et se retrouve menée 47 à 40 au moment de rejoindre les vestiaires.

Courtney Williams au four et au moulin

Après la pause, le Mercury tente de s'envoler, mais n'y parvient pas à cause de l'activité de Courtney Williams (23 points, 8 rebonds, 7 passes, 5 interceptions). La meneuse des Lynx multiplie les interceptions, ce qui donne lieu à de nombreuses contre-attaques en faveur de Minnesota. Ainsi, au fil des minutes, les joueuses de Cheryl Reeve recollent au score et reprennent l'avantage grâce à Napheesa Collier qui enchaîne quatre paniers de suite, mais les deux équipes sont à égalité au moment de débuter le dernier acte (59-59).

Pour entamer ce quatrième quart-temps, Cheryl Reeve fait entrer en jeu Maria Kliundikova qui récupère plusieurs rebonds offensifs, ce qui permet aux Lynx de prendre six points d'avance après un panier d'Alanna Smith servie par l'inévitable Courtney Williams (68-62). Cette dernière continue son chantier dans la défense du Mercury puisqu'elle enchaîne une passe décisive pour un tir à 3-points de Bridget Carleton puis elle déborde Sami Whitcomb pour s'offrir un “lay-up” facile avant de trouver Maria Kliundikova, seule sous le cercle (80-67).

Grâce à ce 12-0 porté la double All-Star, les Lynx s'imposent 82 à 69 et prennent la première manche de cette série face au Mercury et auront l'occasion de s'offrir une première balle de match mardi prochain, toujours à domicile.