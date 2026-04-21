Angel Reese en avait marre de perdre à Chicago

Son transfert avait mis le feu aux poudres dès l’ouverture de l’intersaison WNBA 2026. Envoyée à Atlanta en échange de deux choix du premier tour de Draft en 2027 et 2028, Angel Reese s’apprête à lancer un nouveau chapitre de sa carrière dans une franchise qui ne cache plus ses ambitions.

Présentée cette semaine par le Dream, l’intérieure de 23 ans a affiché la couleur dès sa première conférence de presse : elle est là pour aider Atlanta à décrocher le premier titre de son histoire.

Ce nouveau départ tranche avec ses deux saisons passées à Chicago, marquées par de grosses frustrations collectives. Le Sky avait terminé 9e en 2024, puis 12e en 2025, loin des ambitions affichées. Et la fin de l’aventure s’était révélée plus tendue encore, Angel Reese ayant publiquement pointé le manque d’ambition e ses dirigeants, ce qui lui avait valu une suspension… d’une mi-temps.

Autant dire que, lorsqu’elle a évoqué son départ, le message adressé à son ancienne franchise était assez clair.

« Je serai toujours reconnaissante pour cette expérience, car j’y ai vécu beaucoup de belles choses. J’ai apprécié de pouvoir progresser durant mes deux premières années, mais j’en voulais plus », a-t-elle confié. « J’adore gagner, j’adore la compétition, et je voulais être entourée de personnes capables de me rendre meilleure. Je ne suis pas satisfaite de la joueuse que je suis aujourd’hui, et j’ai senti qu’évoluer aux côtés de ce groupe allait m’aider à franchir un cap. Je peux apporter différentes choses pour aider cette équipe à gagner, et c’est ce que j’ai toujours voulu. Le reste m’importe peu. Je veux gagner et rejoindre un club qui se soucie vraiment de ses joueuses. »

Atlanta veut confirmer, Angel Reese veut changer de dimension

Le message colle à la trajectoire récente du Dream. Atlanta sort en effet de la meilleure saison régulière de son histoire, avec le troisième meilleur bilan de la ligue, avant de tomber dès le premier tour des playoffs…

Dans ce contexte, l’arrivée d’Angel Reese ressemble à un pari aussi ambitieux que logique. Elle remplacera numériquement Brittney Griner, partie au Connecticut Sun, tout en apportant son activité au rebond, son intensité et sa marge de progression à un effectif déjà compétitif.

Le Dream conserve en effet une base solide avec Rhyne Howard et Allisha Gray comme têtes d’affiche, sans oublier Jordin Canada et Naz Hillmon. Seule ombre au tableau : Brionna Jones, récemment opérée du genou, devrait manquer le début de saison.

De quoi renforcer encore un peu plus l’importance du dossier Reese dans la construction de l’effectif.

« Quand nous avons abordé cette intersaison, nous avions deux priorités : conserver notre noyau dur et rester opportunistes », a expliqué Dan Padover, le GM du Dream. « Et je suis ravi de dire qu’au cours de la semaine écoulée, nous avons réussi les deux. Garder ces joueuses à Atlanta était extrêmement important pour nous. Et le plus spécial, c’est qu’elles voulaient rester ici. Puis voir quelqu’un comme Angel arriver et dire : ‘J’adore ce que vous faites. J’adore cette ville. Laissez-moi vous rejoindre’, et voir tout ce groupe se rassembler pour construire quelque chose et viser un titre… c’est ça, le sport. »

À Atlanta, Angel Reese a donc ce qu’elle cherchait. Un projet solide, un effectif compétitif, et surtout une franchise qui regarde vers le haut. Pour retrouver le goût de la victoire, elle qui fut championne NCAA en 2023 ?