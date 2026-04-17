Napheesa Collier prolonge aux Lynx pour le maximum

Grande absente de la fin des playoffs, mais très active cet hiver comme vice-présidente de l’union des joueuses, Napheesa Collier sera toujours aux Lynx cette saison, et à l’instar de Kelsey Mitchell et A’Ja Wilson, la championne olympique prolonge pour un contrat « supermax ». Pour 1.4 million de dollars sur un an.

« Phee a été une pièce essentielle des Lynx depuis sa Draft en 2019. Après une saison historique en 50/40/90 et avoir mené l’équipe au plus grand nombre de victoires de son histoire, Phee est déterminée à positionner les Lynx pour une course au titre en 2026 », a d’ailleurs réagi sa coach Cheryl Reeve.

Après avoir été sélectionnée en sixième position lors de la draft WNBA 2019, Napheesa Collier est tout simplement devenue l’une des meilleures joueuses de sa génération et pour la deuxième année d’affilée, elle a terminé deuxièùe des votes pour la MVP. Blessée à la cheville droite, elle devrait manquer le début de la prochaine saison après avoir subi une opération aux deux chevilles durant l’intersaison.

La signature de Napheesa Collier intervient après que les Lynx ont déjà conservé Courtney Williams et Kayla McBride, mais l’équipe a aussi perdu Natisha Hiedeman, Jessica Shepard, Alanna Smith et DiJonai Carrington.