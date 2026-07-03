Drafté par les Clippers, Narcisse Ngoy a fait trembler Auburn

La décision des Clippers de sélectionner Narcisse Ngoy avec le 57e choix de la dernière Draft a surpris tout le monde. Le pivot français dormait, son agent n’avait pas été prévenu, et Auburn, où il s’était engagé depuis mars, a d’abord cru à une mauvaise blague.

Son entraîneur, Steven Pearl, a ainsi confié être passé par tous les états avant d’avoir la confirmation que son futur joueur restait bien éligible à la NCAA, et que les Clippers n’avaient pas l’intention de le faire venir dès la saison prochaine. Dans la foulée, Narcisse Ngoy a officiellement confirmé qu’il allait honorer son engagement avec Auburn. Mais sur le moment, l’université a eu très peur…

« J’étais assis sur mon canapé en train de regarder la Draft, et là… Je ne peux pas vous dire ce que j’ai dit. C’était dingue », a reconnu Steven Pearl. « J’ai pris mon téléphone et j’ai immédiatement essayé de comprendre ce que ça signifiait, car c’est la première fois que ça arrive. Ce n’était pas une stratégie intentionnelle de ‘draft-and-stash’, ce n’était pas quelque chose dont nous avions convenu avec les Clippers. C’est juste quelque chose… qui s’est passé. Nous avons discuté avec certains membres du front office des Clippers après coup, et ils se sont en quelque sorte excusés de nous avoir mis dans cette situation. »

Une grande première

C’est en effet un cas rarissime, et même inédit sous cette forme. Si tout se déroule comme prévu, Narcisse Ngoy deviendra le premier joueur drafté à rejoindre immédiatement la NCAA la saison suivante. James Nnaji, dont les droits appartiennent aux Knicks, a bien évolué à Baylor la saison passée, mais il avait été drafté en 2023 avant de rester en Europe, puis de rejoindre le championnat universitaire plus tard.

La subtilité vient du statut de Narcisse Ngoy. Comme il aura 22 ans cet été, il était automatiquement éligible à la Draft NBA, sans avoir besoin de s’y inscrire volontairement. C’est ce qui lui permet de conserver son éligibilité universitaire malgré sa sélection par les Clippers, tant qu’il ne signe pas de contrat NBA, de « two-way contract » ou d’accord professionnel incompatible avec les règles NCAA.

« Il n’y a vraiment rien que vous puissiez faire pour retirer votre nom de la liste. Vous ne pouvez pas envoyer un e-mail à la NBA pour dire : ‘Bonjour, j’aimerais que mon nom soit retiré.’ Il n’existe aucune procédure pour ça », a poursuivi Steven Pearl, qui s’en est finalement tiré avec une belle frayeur.

Auburn pourra donc bien compter sur le pivot tricolore à la rentrée, même si ses droits NBA appartiennent désormais aux Clippers.