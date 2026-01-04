James Nnaji lance son aventure en NCAA sous les sifflets

L’attraction du moment sur le circuit universitaire a disputé (mais perdu) son premier match avec Baylor, à TCU. Auteur de 5 points et 4 rebonds en 16 minutes, James Nnaji n’a pas spécialement brillé, mais il a en tout cas lancé sa carrière en NCAA.

Une dizaine de jours après avoir créé la polémique en rejoignant les Bears, malgré son statut de joueur professionnel depuis 2019. D’autant que le Nigérian de 21 ans a déjà été drafté en NBA !

C’était en 2023 – en 31e choix par les Pistons – et, même si James Nnaji n’a pas encore joué dans la Grande Ligue, se contentant d’expériences en Europe et d’apparitions en Summer League, il appartient officiellement aux Knicks, qui possèdent ses droits.

C’est ce qui a d’ailleurs valu au pivot d’être sifflé par le public de TCU lorsqu’il recevait le ballon, samedi, pendant que les fans de Baylor en profitaient, eux, pour l’encourager.

Une signature qui a fait jaser

« Nous savions que nous allions probablement devoir ajouter quelqu’un au début du semestre, à cause des blessures qui ont mis fin à la saison de quelques joueurs » a souligné son coach, Scott Drew. « James a fini par arriver chez nous et on est très ravis d’avoir un nouveau joueur en bonne santé parmi nous. Il est arrivé après Noël et n’a pas joué de 5-contre-5 depuis l’été, donc quand on passe sept mois sans jouer, ça va prendre un peu de temps. »

Après l’annonce de la signature de James Nnaji, qui terminera la saison avec les Bears et qui pourra même en jouer trois de plus sur le circuit universitaire, s’il le souhaite, plusieurs voix – dont celle de Tom Izzo – s’étaient élevées pour déplorer cette nouvelle « mode ».

Une « mode » engendrée par le NIL et les procès perdus, qui ont ouvert la voie au recrutement de joueurs internationaux ayant déjà évolué chez les professionnels.

Face à cette polémique naissante et grandissante, la NCAA avait ensuite dû clarifier les choses, affirmant qu’elle « n’a pas et ne donnera pas l’éligibilité à tout futur ou ancien étudiant-athlète ayant signé un contrat NBA (y compris un two-way) ».