Drafté en 2023, James Nnaji file… en NCAA !

C’est une situation inédite : Jonathan Givony, le spécialiste de la Draft, annonce qu’un joueur drafté en NBA s’engage avec une équipe en NCAA ! Le joueur en question se nomme James Nnaji, que certains amateurs de basket européen ont notamment pu observer à Barcelone pendant trois ans (2021-24).

Sélectionné par les Pistons en 31e position lors de la Draft 2023 – la même que Victor Wembanyama, qu’il avait ensuite affronté en Summer League –, le Nigérian va rejoindre l’université de Baylor avec effet immédiat. En clair, il terminera la saison avec les Bears et il pourra même en disputer trois de plus sur le circuit universitaire, s’il le souhaite.

Dans le même temps, James Nnaji pourrait parfaitement être appelé par les Knicks dans le but d’intégrer leur effectif, car c’est la franchise new-yorkaise qui détient ses droits depuis un an. Et ce fameux transfert avec les Timberwolves, impliquant aussi Karl-Anthony Towns, Julius Randle ou encore Donte DiVincenzo.

Présent l’été dernier avec New York, à la Summer League de Las Vegas (pour 3.2 points et 3.6 rebonds de moyenne), le pivot de 21 ans est un phénomène physique (2m13 pour 113kg), qui a encore besoin de s’aguerrir pour peser efficacement en NBA. Peut-être qu’une demi-année – ou même deux – de développement en NCAA lui bénéficiera ainsi.

On peut toutefois s’interroger sur un tel choix de carrière, parce que James Nnaji est professionnel depuis 2019 et parce qu’il va se mesurer à des joueurs qui n’ont, pour la plupart, jamais touché ce niveau. Surtout, une telle signature peut en appeler d’autres et il faudra potentiellement revoir certaines règles d’éligibilité à l’échelle universitaire.