La NCAA ferme la porte aux joueurs ayant déjà signé des contrats NBA

La NCAA tente de reprendre la main sur le dossier explosif des signatures de joueurs déjà passés par le monde professionnel. Mardi, son président Charlie Baker a clarifié la règle : « La NCAA n’a pas et ne donnera pas l’éligibilité à tout futur ou ancien étudiant-athlète ayant signé un contrat NBA (y compris un two-way). »

Cette mise au point arrive dans le sillage de la polémique provoquée par Baylor, qui a annoncé la signature de James Nnaji (31e choix de la Draft 2023), et alors que Trentyn Flowers, actuellement en two-way contract avec Chicago, explorerait l’option d’un retour en NCAA…

C’est que le championnat universitaire est profondément chamboulé par le NIL et les procès perdus, qui ont ouvert la voie au recrutement de joueurs internationaux ayant déjà évolué chez les professionnels. Et donc maintenant de joueurs draftés en NBA, même si la NCAA ne veut pas le retour de ceux qui y ont déjà disputé des rencontres.

« Donc maintenant, on prend aussi des gars qui ont été draftés en NBA et ça passe ? », a hurlé Tom Izzo, le coach de Michigan State. « Je l’ai dit il y a un mois et demi : allons chercher Magic (Johnson) et Gary (Harris). Pourquoi pas ? Si c’est la direction qu’on prend, honte à la NCAA. Honte aux coachs aussi. Mais surtout honte à la NCAA, parce que les coachs vont faire ce qu’ils ont à faire… Mais la responsabilité en revient à la NCAA. À ces gens dans les commissions qui prennent ces décisions, qui autorisent quelque chose d’aussi ridicule sans penser au gamin ! »

D’autres grands noms du coaching universitaire, John Calipari (Arkansas) et Mark Few (Gonzaga) ont embrayé.

« C’est très simple. Les règles sont les règles, donc si vous vous inscrivez à la Draft (NBA), peu importe que vous soyez russe, vous ne pouvez pas jouer au niveau universitaire », a ainsi déclaré le premier.

« C’est la folie en ce moment. Nous n’avons vraiment aucune organisation ni aucune règle concrète pour l’instant » a complété le second. « Les gens essaient de tester toutes les limites. Tant qu’il n’y a pas de règle qui interdit de le faire, il est difficile de reprocher à quiconque d’agir ainsi. Notre manque de leadership est vraiment flagrant. »