Tom Izzo a honte de ce qu’est devenue la NCAA

Le choix de James Nnaji de revenir en NCAA, deux ans après avoir été drafté par les Knicks, ne fait pas que des heureux. Un exemple avec le légendaire Tom Izzo, le coach de Michigan State. Pour lui, ce type de décision va tout fausser, et c’est une catastrophe pour le basket universitaire.

« Donc maintenant, on prend aussi des gars qui ont été draftés en NBA et ça passe ? », a demandé Tom Izzo samedi, qui s’était déjà emporté contre les retours en NCAA de London Johnson (Louisville) et Thierry Darlan (Santa Clara). « Je l’ai dit il y a un mois et demi : allons chercher Magic (Johnson) et Gary (Harris). Pourquoi pas ? Si c’est la direction qu’on prend, honte à la NCAA. Honte aux coachs aussi. Mais surtout honte à la NCAA, parce que les coachs vont faire ce qu’ils ont à faire… Mais la responsabilité en revient à la NCAA. À ces gens dans les commissions qui prennent ces décisions, qui autorisent quelque chose d’aussi ridicule sans penser au gamin ! »

Et Tom Izzo prévient qu’il ne prêche pas pour sa paroisse mais pour le basket universitaire dans son ensemble.

« Puisque tout le monde dit que je pense à mon université ou que je suis égoïste, que ce soit bien clair pour tout le monde : je pense à ce qui serait le mieux pour mon fils s’il était dans cette situation. »

Parce qu’il n’a jamais joué en NBA, et que son expérience professionnelle se limite à l’étranger, la NCAA a autorisé James Nnaji à revenir à Baylor pour aller au bout de son cursus.

« Ce que nous avons fait de la NCAA est, pour moi, une véritable catastrophe », a poursuivi Tom Izzo, totalement dépité. « On est uniquement préoccupés par la peur d’être poursuivis en justice, et on ne se bat plus pour rien. Pour moi, le leadership, c’est se battre et prendre des décisions qui sont parfois impopulaires. »