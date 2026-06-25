Second tour de la Draft 2026 | Narcisse Ngoy sauve l’honneur de la France

L’honneur est sauf, il y aura bien un Français dans la Draft 2026 ! Il aura fallu attendre la 57e position pour voir les Clippers sélectionner Narcisse Ngoy (2m13), partenaire d’entraînement de l’Equipe de France en ce moment. Formé à Paris Basketball puis signé par la JL Bourg, le pivot de 22 ans a explosé cette saison avec Poitiers en Elite 2 en raflant les trophées de MVP et de Défenseur de l’année, avant d’échouer en finale face à Pau-Orthez pour la montée en Betclic Elite.
Engagé avec Auburn pour la saison prochaine en NCAA, le champion d’Europe U20 pourrait être le premier joueur drafté à passer par la case NCAA avant éventuellement de rejoindre la NBA plus tard.
Pour le reste, on retiendra que ce second tour a été marqué par une flopée d’échanges, et les Knicks ont réussi à se séparer du 31e choix, envoyé aux Rockets pour sélectionner Bruce Thornton. Côté Spurs, on a encore sélectionné un intérieur avec Malik Brown, mais aussi un meneur avec Ja’Kobi Gillespie.
Attendu au premier tour, Henri Veesaar a glissé très loin, au point d’apparaître en 52e position pour rejoindre les Hawks. On notera que les Pacers ont fait dans le « régional » avec Braden Smith, le meneur de Purdue. Ce dernier rêvait de rejoindre les Pacers, et ce sont les Bulls qui ont permis que son rêve devienne réalité. À condition évidemment de décrocher un contrat.
Car il faut rappeler que les seconds tours n’ont pas de contrat garanti, et qu’il va leur falloir briller en Summer League et/ou au camp d’entraînement pour décrocher un bail dans la Grande Ligue. La plupart devrait se contenter d’un « two-way contract », qui leur permettra de passer leur temps entre la G-League et la NBA.
|JOUEUR
|POSTE
|FAC/PAYS
|EQUIPE
|31
|Bruce Thornton
|Meneur
|Ohio State
|Houston (via New York)
|32
|Richie Saunders
|Arrière
|BYU
|Memphis
|33
|Isaiah Evans
|Arrière
|Duke
|Minnesota (via Brooklyn)
|34
|Meleek Thomas
|Arrière/Meneur
|Arkansas
|Cleveland (via Sacramento)
|35
|Trevon Brazile
|Ailier-fort
|Arkansas
|Denver (via San Antonio)
|36
|Baba Miller
|Ailier-fort
|Cincinnati
|LA Clippers
|37
|Ryan Conwell
|Arrière
|Louisville
|Miami (via OKC)
|38
|Braden Smith
|Meneur
|Purdue
|Indiana (via Chicago)
|39
|Jack Kayil
|Arrière
|Alba Berlin
|New York (via Houston)
|40
|Dillon Mitchell
|Ailier
|St. John’s
|Boston
|41
|Otega Oweh
|Arrière
|Kentucky
|OKC (via Miami)
|42
|Ja’Kobi Gillespie
|Meneur
|Tennessee
|San Antonio (via Denver)
|43
|Tyler Bilodeau
|Ailier-fort
|UCLA
|Brooklyn
|44
|Malik Brown
|Ailier-fort
|Duke
|San Antonio
|45
|Emanuel Sharp
|Arrière
|Houston
|Sacramento
|46
|Felix Okpara
|Ailier-fort
|Tennessee
|Washington (via Orlando)
|47
|Tyler Nickel
|Ailier
|Vanderbilt
|New York (via Phoenix)
|48
|Tobi Lawal
|Ailier
|Virginia Tech
|Dallas
|49
|Bryce Hopkins
|Ailier
|St. John’s
|Denver
|50
|Jaden Bradley
|Arrière
|Arizona
|Toronto
|51
|Izaiyah Nelson
|Ailier fort
|South Florida
|Orlando (via Washington)
|52
|Henri Veesaar
|Pivot
|North Carolina
|Atlanta (via LA Clippers)
|53
|Ugonna Onyenso
|Pivot
|Virginia
|Detroit (via New York)
|54
|Lajae Jones
|Ailier
|Florida State
|Golden State
|55
|Nick Martinelli
|Ailier
|Northwestern
|LA Clippers (via Houston)
|56
|Vsevolod Ishchenko
|Arrière
|Russie
|Dallas (via LA Lakers)
|57
|Narcisse Ngoy
|Pivot
|Poitiers
|LA Clippers (via Atlanta)
|58
|Jaron Pierre Jr.
|Arrière
|SMU
|New Orleans
|59
|Trey Kaufman-Renn
|Ailier fort
|Purdue
|Minnesota
|60
|Malique Lewis
|Ailier fort
|Trinidad et Tobago
|Milwaukee (via Washington)