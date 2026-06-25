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Second tour de la Draft 2026 | Narcisse Ngoy sauve l’honneur de la France

Publié le 25/06/2026 à 6:24 Twitter Facebook

Sélectionné en 57e position par les Clippers, Narcisse Ngoy est le seul Français de la Draft 2026. Il devrait cependant jouer en NCAA la saison prochaine.

narcisse ngoyL’honneur est sauf, il y aura bien un Français dans la Draft 2026 ! Il aura fallu attendre la 57e position pour voir les Clippers sélectionner Narcisse Ngoy (2m13), partenaire d’entraînement de l’Equipe de France en ce moment. Formé à Paris Basketball puis signé par la JL Bourg, le pivot de 22 ans a explosé cette saison avec Poitiers en Elite 2 en raflant les trophées de MVP et de Défenseur de l’année, avant d’échouer en finale face à Pau-Orthez pour la montée en Betclic Elite.

Engagé avec Auburn pour la saison prochaine en NCAA, le champion d’Europe U20 pourrait être le premier joueur drafté à passer par la case NCAA avant éventuellement de rejoindre la NBA plus tard.

Pour le reste, on retiendra que ce second tour a été marqué par une flopée d’échanges, et les Knicks ont réussi à se séparer du 31e choix, envoyé aux Rockets pour sélectionner Bruce Thornton. Côté Spurs, on a encore sélectionné un intérieur avec Malik Brown, mais aussi un meneur avec Ja’Kobi Gillespie.

Attendu au premier tour, Henri Veesaar a glissé très loin, au point d’apparaître en 52e position pour rejoindre les Hawks. On notera que les Pacers ont fait dans le « régional » avec Braden Smith, le meneur de Purdue. Ce dernier rêvait de rejoindre les Pacers, et ce sont les Bulls qui ont permis que son rêve devienne réalité. À condition évidemment de décrocher un contrat.

Car il faut rappeler que les seconds tours n’ont pas de contrat garanti, et qu’il va leur falloir briller en Summer League et/ou au camp d’entraînement pour décrocher un bail dans la Grande Ligue. La plupart devrait se contenter d’un « two-way contract », qui leur permettra de passer leur temps entre la G-League et la NBA.

JOUEUR POSTE FAC/PAYS EQUIPE
31 Bruce Thornton Meneur Ohio State Houston (via New York)
32 Richie Saunders Arrière BYU Memphis
33 Isaiah Evans Arrière Duke Minnesota (via Brooklyn)
34 Meleek Thomas Arrière/Meneur Arkansas Cleveland (via Sacramento)
35 Trevon Brazile Ailier-fort Arkansas Denver (via San Antonio)
36 Baba Miller Ailier-fort Cincinnati LA Clippers
37 Ryan Conwell Arrière Louisville Miami (via OKC)
38 Braden Smith Meneur Purdue Indiana (via Chicago)
39 Jack Kayil Arrière Alba Berlin New York (via Houston)
40 Dillon Mitchell Ailier St. John’s Boston
41 Otega Oweh Arrière Kentucky OKC (via Miami)
42 Ja’Kobi Gillespie Meneur Tennessee San Antonio (via Denver)
43 Tyler Bilodeau Ailier-fort UCLA Brooklyn
44 Malik Brown Ailier-fort Duke San Antonio
45 Emanuel Sharp Arrière Houston Sacramento
46 Felix Okpara Ailier-fort Tennessee Washington (via Orlando)
47 Tyler Nickel Ailier Vanderbilt New York (via Phoenix)
48 Tobi Lawal Ailier Virginia Tech Dallas
49 Bryce Hopkins Ailier St. John’s Denver
50 Jaden Bradley Arrière Arizona Toronto
51 Izaiyah Nelson Ailier fort South Florida Orlando (via Washington)
52 Henri Veesaar Pivot North Carolina Atlanta (via LA Clippers)
53 Ugonna Onyenso Pivot Virginia Detroit (via New York)
54 Lajae Jones Ailier Florida State Golden State
55 Nick Martinelli Ailier Northwestern LA Clippers (via Houston)
56 Vsevolod Ishchenko Arrière Russie Dallas (via LA Lakers)
57 Narcisse Ngoy Pivot Poitiers LA Clippers (via Atlanta)
58 Jaron Pierre Jr. Arrière SMU New Orleans
59 Trey Kaufman-Renn Ailier fort Purdue Minnesota
60 Malique Lewis Ailier fort Trinidad et Tobago Milwaukee (via Washington)

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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