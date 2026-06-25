Second tour de la Draft 2026 | Narcisse Ngoy sauve l’honneur de la France

L’honneur est sauf, il y aura bien un Français dans la Draft 2026 ! Il aura fallu attendre la 57e position pour voir les Clippers sélectionner Narcisse Ngoy (2m13), partenaire d’entraînement de l’Equipe de France en ce moment. Formé à Paris Basketball puis signé par la JL Bourg, le pivot de 22 ans a explosé cette saison avec Poitiers en Elite 2 en raflant les trophées de MVP et de Défenseur de l’année, avant d’échouer en finale face à Pau-Orthez pour la montée en Betclic Elite.

Engagé avec Auburn pour la saison prochaine en NCAA, le champion d’Europe U20 pourrait être le premier joueur drafté à passer par la case NCAA avant éventuellement de rejoindre la NBA plus tard.

Pour le reste, on retiendra que ce second tour a été marqué par une flopée d’échanges, et les Knicks ont réussi à se séparer du 31e choix, envoyé aux Rockets pour sélectionner Bruce Thornton. Côté Spurs, on a encore sélectionné un intérieur avec Malik Brown, mais aussi un meneur avec Ja’Kobi Gillespie.

Attendu au premier tour, Henri Veesaar a glissé très loin, au point d’apparaître en 52e position pour rejoindre les Hawks. On notera que les Pacers ont fait dans le « régional » avec Braden Smith, le meneur de Purdue. Ce dernier rêvait de rejoindre les Pacers, et ce sont les Bulls qui ont permis que son rêve devienne réalité. À condition évidemment de décrocher un contrat.

Car il faut rappeler que les seconds tours n’ont pas de contrat garanti, et qu’il va leur falloir briller en Summer League et/ou au camp d’entraînement pour décrocher un bail dans la Grande Ligue. La plupart devrait se contenter d’un « two-way contract », qui leur permettra de passer leur temps entre la G-League et la NBA.