Drafté par les Clippers, Narcisse Ngoy confirme qu’il jouera en NCAA l’an prochain

Drafté par les Clippers en fin de second tour, Narcisse Ngoy ne rejoindra pas tout de suite la NBA. Le pivot français, choisi en 57e position, a confirmé qu’il comptait porter le maillot d’Auburn lors de la saison 2026/27.

« Je suis reconnaissant envers les Clippers pour la confiance qu’ils m’accordent », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. « J’ai pleinement l’intention d’honorer mon engagement envers l’université d’Auburn, et j’ai hâte de porter le maillot des Tigers pour la saison 2026/27. »

D’après ESPN, les Clippers n’ont d’ailleurs pas prévu de tenter de le faire venir dès cet été. L’idée est plutôt d’en faire un « draft-and-stash » d’un genre nouveau : Los Angeles conserve ses droits NBA pendant que Narcisse Ngoy poursuit sa progression en NCAA, sous les ordres de Bruce Pearl.

Un cas rarissime, et même inédit sous cette forme. Si tout va bien, Narcisse Ngoy deviendra en effet le premier joueur drafté à choisir de jouer immédiatement en NCAA la saison suivante. James Nnaji, dont les droits appartiennent aux Knicks, a bien joué à Baylor la saison passée, mais il avait été drafté en 2023 avant de rester en Europe puis de rejoindre la NCAA plus tard.

La subtilité vient de son statut. Comme Narcisse Ngoy aura 22 ans cet été, il était automatiquement éligible à la Draft NBA, sans avoir eu à s’y inscrire volontairement. C’est ce qui lui permet de conserver son éligibilité universitaire malgré sa sélection par les Clippers, tant qu’il ne signe pas de contrat NBA, de « two-way contract » ou d’accord professionnel incompatible avec les règles NCAA.

La différence est importante avec le cas de Jack Kayil, drafté par les Knicks en 39e position. Âgé de 20 ans, le meneur allemand s’était, lui, inscrit volontairement à la Draft. Ce choix lui ferme donc la porte de la NCAA.

Pour les Clippers, le pari est donc à long terme. Pour Auburn, c’est un renfort de poids qui arrive malgré la Draft. Et pour Narcisse Ngoy, c’est une voie hybride, entre développement universitaire et droits NBA déjà sécurisés.