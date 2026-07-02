Marvin Bagley III renforce la raquette des Nuggets

En attendant peut-être de signer LeBron James, les Nuggets étoffent enfin leur effectif. Selon ESPN, Denver est parvenu à un accord avec Marvin Bagley III pour un contrat d’un an, sans doute au salaire minimum.

Choisi en 2e position de la Draft 2018, juste avant Luka Doncic, Bagley n’a jamais réellement répondu aux immenses attentes placées en lui. Après des débuts compliqués à Sacramento, puis des passages à Detroit, Washington et Dallas, il s’est toutefois imposé comme un intérieur capable d’apporter des minutes de qualité en sortie de banc.

Une saison convaincante entre Washington et Dallas

Lors de l’exercice 2025/26, Bagley a partagé sa saison entre les Wizards et les Mavericks après avoir été inclus dans le transfert XXL autour d’Anthony Davis à la trade deadline.

En 60 rencontres, dont 12 comme titulaire, il a compilé des moyennes de 10.5 points et 6.1 rebonds en seulement 20 minutes par match. Surtout, l’ancien joueur de Duke s’est montré particulièrement efficace près du cercle avec plus de 64% de réussite à 2-points. Il a également affiché une adresse encourageante derrière l’arc (46,2%), même si cet échantillon reste limité.

Si le cinq majeur des Nuggets reste solidement installé autour du trio Murray-Gordon-Jokic, la richesse de la raquette demeure un chantier depuis plusieurs saisons.

Zeke Nnaji n’a jamais véritablement confirmé les attentes, tandis que DaRon Holmes a soufflé le chaud et le froid pour sa première saison. Quant à Jonas Valanciunas, doublure de Jokic cette saison, son avenir s’inscrit plutôt en Europe, et même à la maison, en Lituanie.

Marvin Bagley III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 SAC 62 25:16 50.4 31.3 69.1 2.6 5.0 7.6 1.0 1.9 0.5 1.6 1.0 14.9 2019-20 SAC 13 25:42 46.7 18.2 80.6 2.2 5.2 7.5 0.8 3.3 0.5 1.4 0.9 14.2 2020-21 SAC 43 25:52 50.4 34.3 57.5 2.5 4.9 7.4 1.0 2.3 0.5 1.4 0.5 14.1 2021-22 DET 18 27:13 55.5 22.9 59.3 2.1 4.7 6.8 1.1 2.4 0.7 1.0 0.4 14.6 2021-22 SAC 30 21:52 46.3 24.2 74.5 2.2 4.9 7.2 0.6 1.7 0.3 0.7 0.4 9.3 2022-23 DET 42 23:34 52.9 28.8 75.0 2.2 4.2 6.4 0.9 1.9 0.5 1.1 0.7 12.0 2023-24 DET 26 18:23 59.1 16.7 82.0 1.8 2.8 4.5 1.0 1.5 0.2 1.1 0.5 10.2 2023-24 WAS 24 23:58 58.1 47.1 70.8 3.5 4.6 8.1 1.2 1.7 0.6 1.3 0.8 13.3 2024-25 WAS 19 8:44 53.5 20.0 65.2 1.4 1.5 2.9 0.4 0.6 0.4 0.6 0.3 4.9 2024-25 MEM 12 8:15 48.6 11.1 66.7 0.9 1.4 2.3 0.3 0.5 0.2 0.1 0.3 3.6 2025-26 DAL 22 21:22 60.6 48.5 55.3 2.4 4.4 6.8 1.3 2.0 0.4 0.8 0.7 11.0 2025-26 WAS 38 19:14 62.6 42.1 71.1 2.6 3.1 5.7 1.5 2.1 0.5 1.2 0.7 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.