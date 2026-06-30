Killian Hayes devient libre, les Bucks lâchent Ousmane Dieng… pour mieux le resigner ?

La nuit a été difficile pour le contingent français en NBA. Outre Nicolas Batum, laissé libre par les Clippers, deux autres joueurs ne sont plus sous contrat pour ouvrir la free agency. Killian Hayes et Ousmane Dieng n’ont pas vu leur aventure être prolongée par Sacramento et Milwaukee lundi.

Les Kings n’ont pas activé la team option du contrat de Hayes assure Keith Smith de Spotrac, tandis que les Bucks n’ont tout simplement pas transmis d’offre à Dieng, qui arrivait en fin de contrat.

Pour Killian Hayes, le scénario n’est pas très surprenant. Apprécié par Doug Christie à Sacramento, le meneur avait pu se relancer timidement, obtenant même trois titularisations aux côtés notamment de Maxime Raynaud. Auteur de 5,5 points (à 30,4 % dont 27 % à 3-points), 3,5 passes décisives, et 2,3 rebonds de moyenne en un peu moins de 18 minutes de jeu, l’ancien des Pistons et des Nets avait surtout comblé un effectif touché par plusieurs blessures.

Les Kings sont déjà dans le rouge financièrement, alors que Zach LaVine a activé lundi sa player option à 49 millions de dollars, et doivent aussi signer leur choix du premier tour Darius Acuff Jr à la mène. Autant de signaux qui ne pointaient pas vers un séjour prolongé du côté du Golden 1 Center pour Hayes.

Ousmane Dieng, comme Ryan Rollins un an plus tôt ?

Ousmane Dieng peut, lui, envisager les prochains jours avec davantage de perspectives. Récupéré par Milwaukee en cours de saison après trois années et demi à Oklahoma City, il s’était mis en avant dans une équipe à la dérive. Il avait notamment signé une superbe sortie sur le parquet des Rockets, avec 36 points, 10 passes, et 7 rebonds.

Les Bucks n’ont toutefois pas souhaité lui adresser de qualifying offer, mais ce pourrait être en réalité une manœuvre à plus long terme. Michael Scotto de HoopsHype assure ainsi que la franchise du Wisconsin conserve «un intérêt significatif à la resigner» en tant que free agent.

Cela pourrait offrir à Dieng un contrat plus long dans une équipe en reconstruction, avec la possibilité d’avoir de nouvelles opportunités de se montrer. C’est d’ailleurs ce que les Bucks avaient fait il y a un an avec Ryan Rollins, devenu titulaire à part entière. Sa fin de saison réussie pourrait également intéresser d’autres franchises pour compléter leur rotation, même si le champion NBA 2025 aurait tout intérêt à privilégier une situation avec du temps de jeu, ce qui lui a longtemps manqué au Thunder.

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 25:46 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 24:57 38.3 26.3 77.0 0.5 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28:21 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 42 24:00 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9 2024-25 BKN 6 27:00 41.9 38.1 83.3 0.8 2.2 3.0 5.2 2.2 0.7 1.5 0.7 9.0 2025-26 SAC 23 17:39 30.4 27.0 92.9 0.2 2.2 2.3 3.5 1.6 0.9 1.2 0.2 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Ousmane Dieng Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 39 14:35 42.0 26.5 65.2 0.5 2.2 2.7 1.2 1.1 0.4 0.7 0.2 4.9 2023-24 OKC 33 11:04 42.2 30.0 87.5 0.3 1.2 1.5 1.1 0.7 0.2 0.6 0.2 4.0 2024-25 OKC 37 10:57 43.2 32.4 68.8 0.5 1.7 2.2 0.8 0.9 0.5 0.5 0.2 3.8 2025-26 MIL 30 26:48 42.3 33.1 66.7 0.7 3.9 4.6 3.6 1.9 0.8 2.2 0.3 11.0 2025-26 OKC 27 10:56 41.8 36.7 100.0 0.3 1.3 1.6 1.0 0.8 0.1 0.3 0.3 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.