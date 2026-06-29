Malik Beasley inculpé avec Ed Davis dans l’affaire des paris illégaux

La situation de Malik Beasley se complique encore. Selon The Athletic, l’arrière NBA a été inculpé par le bureau du procureur fédéral du district Est de New York dans le cadre d’une enquête sur des paris sportifs illégaux. L’ancien intérieur Ed Davis, passé par huit franchises en douze saisons, a lui aussi été inculpé.

Pour Malik Beasley, ce dossier n’est pas nouveau. L’ancien joueur des Nuggets, Wolves, Bucks ou encore Pistons était dans le viseur de la justice fédérale depuis plus d’un an. L’été dernier, Detroit lui avait proposé un contrat de 42 millions de dollars sur trois ans, avant de retirer son offre une fois informé de l’existence de cette enquête.

Selon les procureurs fédéraux, Malik Beasley et Ed Davis se seraient rapprochés après avoir été coéquipiers chez les Wolves. Ed Davis aurait notamment envoyé ce message à Malik Beasley : « Le seul moyen de battre Vegas, ce sont les paris sportifs. Pour tout le reste, ils ont l’avantage. »

Toujours selon l’accusation, Malik Beasley aurait accepté de manipuler ses performances lors de quatre rencontres de la saison 2023/24. À ce stade, la nature exacte des charges retenues contre lui n’a pas encore été précisée publiquement. Mais son nom s’ajoute à une liste qui s’allonge de joueurs actuels ou anciens rattrapés par les autorités fédérales dans un dossier devenu extrêmement sensible pour la NBA.

Jontay Porter, banni à vie par la ligue, avait plaidé coupable l’an dernier dans une affaire liée à des paris sur ses performances. Terry Rozier, lui, est toujours poursuivi, accusé par les procureurs d’avoir accepté un pot-de-vin de 100 000 dollars afin de quitter prématurément un match de mars 2023 avec Charlotte, permettant à des parieurs de miser sur ses statistiques individuelles. Il a plaidé non coupable et son procès doit débuter en février 2027.

Damon Jones, ancien joueur NBA, a également plaidé coupable au printemps dans une affaire liée à cette vaste enquête. Avec Malik Beasley et Ed Davis, le dossier prend donc encore de l’ampleur, alors que la ligue tente depuis plusieurs mois de contenir les risques liés à l’explosion des paris sportifs, notamment sur les « prop bets », ces paris centrés sur les statistiques individuelles des joueurs… qui sont les plus facilement manipulables.