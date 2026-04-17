Affaire des paris truqués : Damon Jones prêt à plaider coupable

Dans l’affaire des paris sportifs truqués et des parties de poker illégales, Damon Jones devrait être le premier à plaider coupable lors d’une audience prévue le 28 avril prochain. Ancien joueur NBA reconverti en assistant coach, il est l’un des noms les plus marquants de cette enquête du FBI, aux côtés de Chauncey Billups et Terry Rozier.

Initialement, l’ancien meneur des Cavaliers et du Heat avait plaidé non coupable à plusieurs chefs d’accusation : avoir tiré profit de parties de poker truquées et avoir fourni à des parieurs des informations confidentielles sur des blessures de LeBron James et d’Anthony Davis. Selon un document juridique publié ce jeudi et relayé par ESPN, Damon Jones aurait finalement choisi de changer de position.

Selon les procureurs, Damon Jones a monnayé, ou tenté de monnayer, des informations confidentielles indiquant que LeBron James était blessé et ne jouerait pas un match du 9 février 2023 contre les Bucks, envoyant un message à un complice non identifié : « Parie gros sur Milwaukee ce soir avant que l’info ne sorte. »

2 500 dollars pour une info confidentielle

LeBron James ne figurait pas sur « l’injured list » des Lakers au moment du message, mais il a ensuite été déclaré forfait en raison d’une blessure, et les Lakers ont perdu 115-106.

Second exemple retenu par les procureurs : le 15 janvier 2024, un parieur identifié a versé environ 2 500 dollars à Damon Jones pour obtenir l’information qu’Anthony Davis jouerait peu face au Thunder en raison d’une blessure.

Fort de ce renseignement, le parieur a placé un pari de 100 000 dollars sur une victoire du Thunder. Problème : l’information s’est révélée inexacte. Anthony Davis a joué normalement, et les Lakers l’ont emporté. Le parieur a alors réclamé le remboursement de ses 2 500 dollars.

Dans le volet distinct des parties de poker clandestines, non concerné par cette procédure de plaider coupable, les procureurs affirment que Damon Jones faisait partie des personnalités utilisées pour attirer des victimes dans des parties truquées. Ces soirées auraient eu recours à des équipements sophistiqués : machines de mélange de cartes modifiées, caméras cachées, lunettes spéciales et tables équipées de systèmes à rayons X intégrés…