Le Thunder taille dans sa rotation pour mieux étaler ses dépenses

Le Thunder réorganise ses priorités. Ces derniers jours, Oklahoma City a ainsi envoyé Aaron Wiggins à Atlanta, puis Isaiah Joe à Detroit, à chaque fois contre deux seconds tours de Draft. Deux joueurs utiles, deux vrais membres de sa rotation, mais surtout deux salaires devenus très coûteux une fois additionnés à la « luxury tax ».

Selon The Oklahoman, ces deux transferts ont en effet permis à OKC de réduire sa pénalité d’environ 140 millions de dollars ! Un chiffre énorme, qui résume parfaitement la réalité de la NBA : pour une équipe qui paye déjà très cher plusieurs stars, chaque contrat intermédiaire peut vite peser très, très lourd…

Sportivement, le sacrifice n’est toutefois pas anodin. Isaiah Joe était l’un des meilleurs shooteurs de l’effectif. Aaron Wiggins, lui, apportait sa polyvalence, sa défense et sa connaissance du système de Mark Daigneault. Mais dans un groupe aussi dense, ils étaient aussi devenus des huitième ou neuvième hommes trop chers.

Quid de Lu Dort et Kenrich Williams ?

Dans la foulée, le Thunder a pourtant choisi de conserver Isaiah Hartenstein avec un nouveau contrat de trois ans et 75 millions de dollars. À première vue, cela ressemble à un réinvestissement immédiat. En réalité, c’est aussi une manière de lisser la dépense. OKC possédait une « team option » à 28.5 millions de dollars pour la saison prochaine sur l’intérieur, alors que le nouveau contrat tourne autour de 25 millions par an. Le salaire du pivot devrait donc être inférieur dès 2026/27, tout en sécurisant son avenir à plus long terme.

C’est l’exercice d’équilibriste de Sam Presti : alléger les postes complémentaires, tout en conservant les pièces structurelles. Isaiah Hartenstein a immédiatement pesé depuis son arrivée, participant au titre 2025 puis au parcours jusqu’en finale de conférence Ouest en 2026. Sa présence au rebond, ses écrans, sa défense intérieure et sa lecture du jeu sont beaucoup plus difficiles à remplacer qu’un shooteur ou un ailier de rotation.

Le chantier n’est d’ailleurs pas terminé. Le Thunder dispose encore d’une « team option » à 17.7 millions sur Lu Dort et d’une autre à 7.2 millions sur Kenrich Williams. À OKC, on ne change donc pas de cap. On s’ajuste.